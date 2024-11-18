教宗方济各：穷人等不及了

教宗在本月17日诵念三钟经后提到世界穷人日，他感谢所有为经济最拮据的人推动关怀活动的教区和堂区。念经后，教宗来到保禄六世大厅与1300名贫困者共进午餐。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于11月17日主日、世界穷人日带领信众诵念《三钟经》后，感谢那些在不同教区和堂区为经济最拮据者推动关怀活动的人。本届第八届世界穷人日的主题是“穷人的祈祷直达上主”（参阅：德廿一6）。

教宗说，“在这一天，我们也要记得所有道路上交通事故受害者：我们为他们和他们的家人祈祷，努力预防事故发生”。教宗接著说：“我要问一个问题，每个人都可以问问自己：我有把自己也需要的东西给穷人吗？当我施舍时我有碰触穷人的手吗？亲爱的弟兄姐妹们，我们不能忘记穷人等不及了！”

与贫困者共进午餐已成了教宗在世界穷人日的一项惯例，当天他同1300人共享午餐。这次的午餐由意大利红十字会供应，红十字会的大约340名义工在餐中服务。

教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机筹备了这次午宴聚会，他向本新闻网解释，教宗不断重复这个举动，是为了仿效耶稣，“恢复人们的尊严”。意大利红十字会每天分发食品，帮助无家可归者，以满足很多人的需要和需求。红十字会主席瓦拉斯特罗（Rosario Valastro）强调了简单事物和小小举动中的美好价值。

当天的菜单中，有意大利蔬菜千层面、菠菜和奶酪牛肉丸子、土豆泥、水果和甜点。餐会结束时，向每个人分发了由圣味增爵大家庭提供的背包，里面有食品和个人卫生用品。在世界穷人日到来之际，圣伯多禄广场柱廊下的“慈悲之母”诊所于本月11日至16日，为大约1千名贫困者提供了义诊。

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