教宗宣布阿库蒂斯和弗拉萨蒂的封圣日期

教宗方济各在周三公开接见活动结束之际，公布两名年轻平信徒明年要荣列圣品的日期：阿库蒂斯的典礼落在禧年青少年庆典期间，弗拉萨蒂则是在禧年青年活动上。教宗同时也宣布将于明年2月3日在梵蒂冈举行世界儿童权利大会。

（梵蒂冈新闻网）千禧少年阿库蒂斯（Carlo Acutis）和青年学子弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）将在禧年期间荣列圣品：前者是在4月25日至27日禧年青少年庆典期间，后者是在7月28日至8月3日的禧年青年活动上。教宗方济各11月20日在周三公开接见活动结束之际予以公布，聚集在圣伯多禄广场上的成千上万信友立刻投以热烈的掌声。

当天公开接见活动的参与者包括了一场盛会的筹备委员会成员，即2月3日将在梵蒂冈举行的世界儿童权利大会，主题是「让我们激励儿童并保护他们」。届时将有许多国家的专家和相关人士出席会议。适逢维护儿童和青少年的国际日，教宗一宣布这项消息，现场也响起了如雷的掌声。

教宗说：「这将是个分辨新途径的良机，旨在援助、保护数以百万计的孩童，他们依然生活在不稳定的条件下，没有权利，遭受剥削和虐待，忍受战争的悲惨后果。」

在梵蒂冈的维护儿童权益活动

教宗说：「有一群孩子正在为这个日子做准备。谢谢你们大家正在做这件事！」教宗边说边指向一群头戴黄色帽子、手持标语的孩童。

教宗的话音一落，就有一个小女孩率先奔向教宗。教宗笑著说：「看看，有个勇敢的⋯⋯现在，大家都过来吧！」于是，一整群孩子全部跑向教宗，代表他们的同龄人向教宗表达感谢。

封圣大典日期揭晓

教宗跟孩子们逐一握手问候，一起合影留念后，公布了两位青年封圣的日期。他说：「明年，在禧年的儿童与青少年庆典上，我将册封真福阿库蒂斯为圣人；明年在禧年的青年活动期间，我要将真福弗拉萨蒂列圣品。」

今年5月23日，教宗方济各批准了阿库蒂斯列圣品的法令。在7月1日的枢密会议上，教宗宣布阿库蒂斯列品的确切日期有待确定。

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