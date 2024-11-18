教宗敦促修生：进入人生苦难的牢笼

教宗方济各11月16日接见了从西班牙而来的修生，期勉他们避免「物质权势或掌声」，却要致力于「勇敢、无私且不倦」地将天主的仁慈带给人们。

（梵蒂冈新闻网）「你们要进入牢笼」，不仅是进入政府设立的监狱，「给那里的服刑人带去安慰的油和希望的酒」，更要进入「所有囚禁我们社会男女的牢笼」，例如：那些造成剥削和灰心，并且忽视和遗忘天主的意识形态及道德观。教宗方济各11月16日在梵蒂冈接见西班牙潘普洛纳教省总教区境内的修生，对他们表达这个期许。教宗告诉他们，修院是个学习救赎重要性的地方，并要效法救赎主耶稣的榜样。

以探望服刑人为优先任务

教宗再三鼓励修生去探望服刑人，投入监狱牧灵工作。贝尔格里奥表示，自从晋牧主教以来，他每逢圣周四都会探望服刑人，为他们施行濯足礼，因为「他们是最需要我们濯足的人」。

教宗回忆道，有一次他在女子监狱施行濯足礼，正要起身走到下一个人面前时，那名妇女抓住了他的手，在他耳边说：「神父，我杀了我的儿子。」教宗强调，内心的起伏影响到服刑人的良知。因此，教宗劝勉修生们「成为神父后要去监狱，以此为优先任务」。

教宗进一步指出，监狱不仅是个建筑群，更涵盖了所有在心理、情绪和精神上可以囚禁人的一切。

司铎受祝圣「是为了让被囚禁的人，让那些被禁锢而不自知的人重获自由（参阅：路四18）。他们被许多事物禁锢：文化、社会、恶习和隐而不见的罪」。

顺从圣神

教宗接著提到圣史路加对预备未来司铎的省思（参阅：路四）。它鼓励我们不要害怕诱惑，不以自我为中心，不要寻求「物质权势或掌声」；相反地，却邀请我们「顺从圣神」，「进入旷野去与天主相遇」，「空虚自我」。

在《路加福音》的同一章中，耶稣回到纳匝肋，「意识到在世人眼中，他只不过是若瑟的儿子，跟我们一样」（路四22）。为此，教宗敦促修生们切莫忘记自己的根基，不可忘记自己是「子民的儿子」。

在使徒工作上，我们不可把自己与子民区分开来，更不可以把他们当成局外人或敌人，因为在天主的眼中，我们都是祂的子女。而且，当我们注视我们的弟兄姊妹时，就会认出那份领受上主圣宠的意愿。

不知疲倦地广传仁慈

此外，教宗也引用了《马尔谷福音》，指出耶稣见到人们心硬而感到悲伤（三5），他们不理解耶稣治愈一名被病魔缠身多年的妇女的殷切态度（路十三16）。

教宗最后嘱咐修生们「随时准备好降福，使人重获自由」。「你们要勇敢、无私且不倦地传扬天主的仁慈。」

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