教宗叮嘱意大利青年：不可从人生中退休，却要不停梦想

教宗方济各接见意大利全国青年委员会成员，敦促年轻人在社会上作希望的见证人和改变的实行者，积极地团结互助，为没有声音的人发声。

（梵蒂冈新闻网）「不可从人生中退休，不要让任何人偷走你们的希望，因为望德绝不叫人蒙羞！」教宗方济各11月16日如此勉励意大利全国青年委员会代表团，那是一个代表青年与公共机构对话的咨询团体。

在该委员会成立20年之际，教宗方济各在梵蒂冈接见其成员。教宗当天的讲话著重于希望，即2025禧年的主题，视之为青年的重要态度，以及参与及社会变革的驱动力。

最新的调查显示，当今意大利青年最认同的态度是希望。教宗从这项研究出发，表示意大利青年可以成为「希望的工匠」，因为他们「拥有梦想的能力」；相反地，许多「失望的人对未来抱持怀疑和悲观的态度」。

为没有声音的人发出声响

教宗鼓励该委员会在团结和包容的价值观启发下，在许多协会之间建立「网络」，促使青年积极参与社会议题，并且发出声响，为社会上没有声音的人和受排斥的人发声。

教宗深知这是个艰巨的任务，因为今天的青年面临诸多挑战，例如失业、家庭、教育、环境等问题，以及与新科技有关的风险。这些导致青年暴力和自杀现象。

为了解决这些问题，教宗再次为教育联盟发出呼吁。「我们需要『教育村』，在多元中一起努力建设一种心胸开阔且有人情味的关系网络」。

为生命的美好与新意作见证

教宗接著鼓励青年「为生命的美好与新意作见证」，投身于爱、无私奉献，以及增进社会团结。

「发现、展现并强调这份美，意味著为社会团结和相遇文化打下基础。」

照顾老幼

此外，教宗也邀请年轻人多花时间与儿童和老人在一起，为这些在现代社会常被忽视的群体促进温柔与慈爱。在现代社会里，「儿童在成长过程中缺乏慈爱，老人被送去养老院等死」。

不要害怕

面对人生中的重重挑战和困境，教宗鼓励青年「不要害怕」。「即使面对冲突，也不要怕」，因为「冲突帮助我们成长」。

教宗最后将在场青年托付于真福弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati），勉励他们从他为福音作见证的勇气和喜乐中汲取灵感。

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