教宗敦促G20：为根除世界饥饿，应立即采取果断的行动

在巴西主办20国集团峰会之际，教宗方济各致函巴西总统，吁请立即共同努力根除世界上的饥饿和贫困。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各呼吁众人关注世界饥饿这件可耻的事。由于当今世界的武装冲突，以及巨额经费投注在军备上，而非帮助世界上得不到粮食或足够营养的30亿人果腹充饥，这使得饥饿的问题雪上加霜。

在巴西于11月18日至19日举办20国集团峰会期间，教宗致函主办国巴西总统卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva），圣座国务卿帕罗林枢机宣读了这封信函。

为更美好的世界作贡献

教宗在信函中首先祝贺巴西以20国集团轮值主席国的身份举办本届峰会。他向所有与会者表达问候和期盼，愿他们的讨论和成果能在建设更美好的世界及后代子孙的繁荣未来方面真正作出贡献。

根除世界饥饿这件可耻的事

教宗强调，当务之急是要根除我们世界上的饥饿，因为数以百万计的人持续忍饥受饿、因此丧生，同时却有成吨的粮食被丢弃。教宗引用他的通谕《众位弟兄》，称饥饿问题是「名副其实的可耻的事」、「饥饿问题是罪行」、「粮食是不可剥夺的权利」。

遏止战争，缔造持久的和平

教宗指出，这些问题的根源是战争、冲突，以及存在已久的不公义。重要的是找出新的方法「在所有冲突相关地区达成稳定且持久的和平，以恢复那些受影响的人的尊严」。战争所造成的死亡和毁灭也助长了饥饿和贫困，在供应链断裂和巨额经费投注于军备的情况下，即使是远离冲突的地方也深受其害。

应对饥肠辘辘的悲剧

今天叫人深感担忧的是，世人还没找到办法来解决饥肠辘辘的悲剧。社会的「默默接受」是「可耻的不义和严重的冒犯」，尤其是有些人通过放高利贷或贪婪行径，造成他们的弟兄姊妹食不果腹。这是在「犯谋杀的罪行」（参阅：《天主教教理》，2269号）。因此，教宗强调，我们应当「不余遗力地帮助人们摆脱贫困和饥饿」。

贫困制造饥饿危机

社会与经济上的不公义使饥饿的状况火上浇油。贫困促使「充斥在我们全球社会中的经济和社会不平等」陷入恶性循环。

「因此，显然必须立即采取果断的行动来铲除饥饿与贫困的祸患。如此的行动必须要同心协力进行，整个国际社会都要参与其中。」

有效的措施需要「政府、国际组织和全社会的具体承诺」。这些措施包括取得基本物资、公平地分配生活必需物资，尊重「天主赐给每个人的人性尊严」。

抵拒粮食浪费

此外，教宗也鼓励众人要齐力应对粮食浪费这件可耻的事。即使是今天，也有足够的粮食来喂饱每一个人，但出于种种原因，粮食的分配并不公平。为了努力应对这些挑战，需要「长远的愿景和策略，需要实际消除营养不良的情况」。

为此，教宗表示支持全球对抗饥饿与贫困联盟（Global Alliance Against Hunger and Poverty），称该联盟在应对饥饿和贫困问题上能发挥关键作用，并且有助于落实圣座长期提倡的「将目前用于武器的经费和其它军事开支，改为投入应对饥饿和促进最贫困国家发展的全球基金」。

避免「意识形态殖民」

与此同时，教宗也强调，所需项目不该由外界所强加，而要为了回应民众及其团体的需求来制定并实施。

教宗最后保证，圣座会继续努力促进人性尊严，贡献己力，分享世界各地天主教机构的经验和参与。如此一来，「在我们的世界上，不再有人、不再有任何一个天主所爱的人，会被剥夺其日用食粮」。

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