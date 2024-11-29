教宗赞许西班牙语天主教电视网投入福传使命、支持移民

教宗方济各赞许西班牙语天主教电视网「撒种者－新福传」致力于福传使命和支持移民。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月28日在梵蒂冈接见了美国西班牙语天主教电视网「撒种者－新福传」（El Sembrador - Nueva Evangelización）的代表们。教宗指出，「因著这个传播工作者的团体，包括在场人士和其他许多合作者」，该电视网的「梦想有机会实现并延续下去」。

同时，教宗也向电视网创办人迪亚斯（Noel Díaz）表示感谢，他充满信德的目光和他对天主眷顾的信靠令人为之感动。教宗强调，这是该电视网的起源。

福传项目

教宗接著提到该电视网的最新项目「我是第73人」（Yo soy el 73）。这个特敬耶稣的项目旨在建立一个福传者的团体，好能将福音的喜乐和天主的仁慈传扬出去。

今天，追随耶稣的人的一大任务是「推进耶稣基督交托的使命，通过包括传播在内的渠道传播福音」。教宗表示，传播界最重要的主保是至圣圣三，因为三位一体的天主彼此相通。

教宗感谢在场人士将教宗的声音和讯息带给在美国等国家讲西班牙语的民众。「谢谢你们帮助众多弟兄姊妹祈祷，如果他们不能亲自去圣堂的话能在家望弥撒，以及接受基督信仰培育，得知教会的消息。」

关怀移民

此外，教宗也感谢该电视网关怀许多来自拉丁美洲国家的移民。他们「需要以自己的母语找到参照点和安慰」，该电视网为他们提供的正是这项服务。

教宗最后感谢该电视网长年来与圣座传播部合作，并鼓励在场所有人「向前迈进，不停仰望高天，注视最急需的弟兄姊妹」。为了做到这一切，要始终「怀著慷慨的心和创造力，永远定锚于伯多禄的磐石，总是听从教会的指引」。

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