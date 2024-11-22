教宗：教育的关键是学校与家庭的良好合作

教宗11月21日接见意大利“学校”出版社代表团，强调需要一个能够将家庭、学校和社会团结起来的“教育契约”，以应对当代的新挑战。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月21日在梵蒂冈接见了天主教出版社“学校”的代表团，该出版社是意大利教育领域的领导者之一。“学校”出版社于1904年，由一群渴望在意大利学校推广天主教教育的平信徒和圣职人员在意大利北部布雷西亚成立。后来，这个出版社通过收购意大利其他天主教出版社（SEI和Capitello）而不断扩大。

教宗在讲话中称赞“学校”出版社的教育专业知识和为教育而持续不断的服务。他提到该出版社的成员们在过去的120年中的成就，实现了圣保禄六世教宗于1965年在接见出版社代表团时表达的愿望。保禄六世教宗的父亲曾为出版社的成立作出了贡献。教宗方济各赞扬他们在面对竞争和应对意大利文化日益忽视宗教价值的变动所表现的坚韧意志。

接著，教宗指出，该出版社成员们对教育工作和教育工作者的培养的“热情”反映出他们意识到，以福音价值观培养青年，能够为形成一个由负责任并能与他人建立友爱纽带的人组成的社会，作出重大贡献。教宗也提到他的《众位弟兄》通谕，指出作为天主教徒，要接纳存在于任何地方的善，正如梵二大公会议所教导的那样。“这可以将人引向对所有人开放和对话的态度”。

教育的核心工作不仅是传授知识，也包括促进人性和灵性成长。教宗说，教育意味著“帮助人们更好的思考、更好的感受——心灵的语言，以及更好的行动——双手的语言”。他表示，这一“愿景在当今世代也极为重要，因为我们感到需要一个能够将家庭、学校和社会团结起来的教育契约”，以应对我们时代的变化。“教育的关键是学校与家庭的团结，而这正是近来所缺乏的”。

教宗说，时代的变化“绝不是抱怨和恐惧的理由”，而是培养新世代对知识和智慧渴望的“新契机”。“圣经告诉我们，在危机时刻，先知的声音能指向希望的前景”。最后，教宗鼓励“学校”出版社继续其使命，通过教育促进友爱与希望，这与出版社创始人的目标一致。

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