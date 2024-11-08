教宗接见意大利军人：谢谢你们在战争和天灾中援助弱小

教宗方济各接见意大利国防部后勤运输团，提到他们「捍卫和平」，以及在紧急危难时刻服务百姓的使命。教宗勉励他们将每个人的尊严放在第一位，秉持这种风格继续为国家效劳。

（梵蒂冈新闻网）意大利国防部后勤运输团今年庆祝奉圣基多福为主保70周年纪念，11月7日上午蒙教宗方济各接见。教宗提醒他们，其主保名字的意义是「背著基督的人」，并且勉励说：「你们去援助遭受天灾或武装冲突之苦的百姓时，你们有时并不知道自己在某种意义上持有基督的风格。祂来是为了服事人，而不是为了受服事。」（参阅：谷十45）

需要从天而来的启发

教宗说：「我很高兴有一个军团请求并得到一名殉道圣人在高天的护佑。这位殉道圣人献出了生命来为基督做见证。」

这极为具体地展现出各种「职业或生活型态」都需要扎根于「真正的价值」和「上天的庇佑」。更何况，一项工作越是「有机会挽救人命或失去性命，带去支持、援助和保护」，它就越是需要维持「崇高的伦理准则，并从高天那里得到启发」。

维护弱小及其尊严

教宗表示，圣基多福的形象有助于他们「为国家效劳」，「将每个人的尊严放在第一位，并且秉持这种风格行事」。「在捍卫最弱小者，以及那些因战争、天灾或疫情而陷入危险的人方面」，这种风格尤为重要。

后勤运输团的特殊使命

谈到后勤运输团的任务，教宗指出，他们被召叫「参与捍卫和平的行动，或者应对天灾的后果，履行保护平民的任务和责无旁贷的后勤工作」。

教宗赞许他们在各种紧急危难时刻为人们的服务：在地震、洪水和疫情期间，他们「扎营，架设野地医院，运送各项基本物资，以及为重建和施打疫苗有用的材料」。

不怕危险的服务

教宗用一个词概述这些活动，即服务。换句话说，就是「热心公益、不余遗力、不辞辛劳、不怕危险、使命必达」。这项责任往往「以拯救人们的性命为结果」，有时不顾自身安危。

人人皆可服务

此外，教宗也提到意大利国防部后勤运输团的不少成员退伍后加入了全国军人联合会，「以志工的身份为大众提供协助，见证出服务的意愿已成了家常便饭」。

他们已经对这个特质「习以为常」，无法割舍，而是「依照每个人的年龄和情况」有所调整，「因为所有人在任何年龄都能贡献己力，继续服务」。

和平的匠人

为此，教宗引用了一段《运输兵祈祷词》，说：「全能永生的天主，求祢助祐并祝福我们为弟兄姊妹作的服务，求祢赐给我们善用手头工具的能力，也将它用在救助有需要的人身上。」

教宗最后恳请圣母玛利亚转求，祈愿后勤运输团的成员能继续做个「和平的缔造者及匠人」。

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