教宗接见多默教会领导成员：同道偕行离不开大公运动

教宗方济各在梵蒂冈接见了首次来访的叙利亚-马兰卡拉礼教会神圣主教会议成员，这个教会由圣多默宗徒开教。教宗重申：我们必须一起行走、同声祈祷、通力合作。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月11日上午在梵蒂冈接见了叙利亚-马兰卡拉礼多默教会的神圣主教会议成员。教宗强调，这样的事“在我们的教会漫长的历史中”是“头一次”，因此“是个大喜的日子”。教宗邀请天主教会和叙利亚-马兰卡拉礼教会“一起行走、同声祈祷、通力合作”。教宗也祝贺这个教会的宗主教戴沃多塞（Teodosius Mar Thoma）“身体健康”。

大公运动的召叫

多默教会继承了因圣多默宗徒的宣讲而信从福音的基督信仰传统，而且一直是东方和西方之间的“桥梁教会”。因此，梵二大公会议以来，“小步小步地”相互接近。教宗提到，多默教会是一个回应“大公运动召叫”的团体，近年来随时乐于“与不同传统的基督徒建立多种及各项双边接触”，对增进与天主教会的新关系作出贡献，而教宗与巴尔纳伯（Barnabas）都主教于2022年11月的会晤，就是一例。在教宗方济各的这次接见中，这位都主教也在场。

同道偕行与传教使命

在对大公运动持热情开放态度的道路上，教宗著重于“同道偕行”和“传教使命”的愿景。教宗提到，今年10月的世界主教会议令他深信，“同道偕行离不开大公运动，因为二者都是基于我们所领受的唯一圣洗、基于每个基督徒因圣洗而共有的信仰意识”。教宗在此称赞东正教主教齐齐乌拉斯（Zizioulas）对基督徒合一做的贡献，这位主教曾说，“我们必须一起行走、同声祈祷、通力合作”。

以福传为题的大公性教会会议

关于传教使命，教宗将重点落在宣讲的“目的”上，因为同道偕行和大公运动都是为了促使基督徒作出更好的见证（原文Infatti, sinodalità ed ecumenismo sono inseparabili anche perché entrambi hanno come obiettivo una migliore testimonianza dei cristiani）。然而，传教使命“并不只是大公运动旅程的目标”，而且“也是途径”。教宗方济各以今年10月世界主教会议的精神，祈愿“来日能一起举行以福传为题的大公性教会会议”。

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