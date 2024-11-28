教宗方济各：《最后文件》应被视为宗座训导予以接纳

教宗方济各在世界主教会议《最后文件》的附注中重申，文件“没有严格的规范性”，在“其实施上将需要不同的调和”。但“这不表示教会没有义务从现在开始就做出符合文件指示的选择”。

（梵蒂冈新闻网）世界主教会议第16届常规会议的《最后文件》10月26日得到教宗方济各的批准，这份文件也“属于伯多禄继承人的正式训导，应予以接纳”。教宗在11月24日基督普世君王节署名并于隔天25日发表的《文件》附注中重申，正如他在批准文件时所言，文件“没有严格的规范性”，在“其实施上将需要不同的调和”。但“这不表示教会没有义务从现在开始就做出符合文件指示的选择”。

事实上，该文件本身“就是实行罗马主教真正训导的一种形式，其中具有新意”，但文件符合教宗方济各在2015年10月关于同道偕行的思想，为“理解圣统制职务是适当的诠释框架”。

共融、参与及使命

教宗重申了他于2021年10月开启的同道偕行进程。在这进程中，教会聆听圣神的声音，蒙召“看清自身的经验，并认出为活出共融、实现参与和促进耶稣基督赋予她的使命所要迈出的步伐”。教宗表示，地方教会需继续同道偕行的进程，将《最后文件》视作自己的珍宝。文件的内容“经大会全体投票并通过”，教宗方济各也予以批准，并在《文件》上签名，愿意将它发表，与大会意见一致。

委托给十个研究小组的课题

教宗提到他于10月26日的言论，重申“需要时间来作出涉及整个教会的抉择”，“这对于委托给十个研究小组的课题尤其如此，鉴于必须作出的决定，在已有的课题外，可能会增加其它的”。教宗援引《爱的喜乐》世界主教会议后劝谕的内容，再次强调，“并非所有教义、伦理或牧灵的讨论都必须透过训导的介入来解决”。此外，“在每个国家或地区，都能寻求更加本地化、适合当地传统和挑战的解决方案”。

文件的指示已经能在地方教会得到接纳

教宗方济各补充道，《最后文件》中的指示“现在已经能在地方教会和教会团体中得到接纳，同时考虑到不同的背景、已经完成和有待完成的工作，以便更好地学习和推展具有传教使命的同道偕行教会应有的型态”。教宗写道，从现在开始，“每位主教在规定的述职中，都将汇报他所负责的地方教会按照《最后文件》的指示，作出了什么选择，遇到哪些困难，又取得哪些成果”。

应将共同的言论落实到行动

教宗方济各最后总结道，伴随同道偕行进程 “实施阶段”的任务交给了教会会议秘书处和罗马圣座各部会。教宗再次重申，正如他在10月26日所言，天主教会的同道偕行进程“需要将共同的言论落实到行动中”。教宗最后祈愿，复活主恩赐的圣神，“扶助并引导在这道路上行走的整个教会”。

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