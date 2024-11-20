教宗致函圣座驻乌大使：对这悲剧，最后话语权在天主手上

在战争于乌克兰爆发第1000天的日子，教宗方济各致函圣座驻该国大使库尔伯卡斯总主教，感谢他「始终守在」长期受苦的百姓身边。教宗恳求天主「使心灵皈依，让他们能开启对话、修和与和谐的进程」。

（梵蒂冈新闻网）在战争于乌克兰爆发第1000天的日子，教宗方济各拥抱所有乌克兰人，「不论他们人在哪里」。教宗与他们同心祈祷、一起静默，如同在基辅和其它城市的乌克兰人民每天早上9点都停下来祈祷一分钟那样，纪念冲突受害者和处境恶劣的俘虏。教宗呼吁那些肩负责任的人要能开启「对话、修和与和谐的进程」，坚信天主「始终与我们同在，即使人的努力似乎苦无结果时」也不例外。天主必会「擦干这几个月流下的眼泪」，向始作俑者「讨个交代」。

教宗方济各在一封写给圣座驻乌克兰大使库尔伯卡斯（Visvaldas Kulbokas）总主教的信函中表达出这些口吻和情感。这封简短又沉痛的信函写于俄罗斯发动大规模军事侵略的第1000天纪念日。贝尔格里奥教宗表示，对于「莫大的悲剧」，最后的话语权在天主手上。

愿心灵皈依

教宗向来称乌克兰是「饱受磨难」之地；在这个悲伤的日子，他更称之为「心爱」的地方。他发给圣座驻该国大使的信函，不仅是充满关怀之情的话语，更是「对天主的痛苦哀求。天主是生命、希望和智慧的唯一泉源，愿祂能使心灵皈依，让他们能开启对话、修和与和谐的进程」。

愿和平一词在各地回荡

面对全体乌克兰人民，教宗深知「任何人的话语都无法在每天的轰炸下保护他们的生命，安慰那些为逝者痛哭的人，医治伤者，使孩童返回祖国，让俘虏重获自由，减轻严冬的效果，带来正义与和平。不幸的是，当今世界已经忘记和平这个词了」。但愿和平一词能「在亲爱的乌克兰的家庭、住宅和广场回荡著」。教宗说：「很遗憾，至少现在不是如此！」

与乌克兰人同心祈祷

接著，教宗保证与那些每天早上9点参加「全国静默一分钟」活动的人一同祈祷。乌克兰人借此沉痛纪念众多的冲突受害者和处境恶劣的俘虏。

「我与他们一同发声，以便于朝向高天的呼声更强而有力，救助从那里而来：『我的救助来自上主，祂创造了天地宇宙。』（咏一百廿一2）」

天主会为眼泪讨个交代

在信函的结尾处，教宗指出，天主始终与我们同在，而且祂「在接起每一滴掉落的眼泪的同时」，必将为此「讨个交代」。教宗祈求上主安慰心灵，增进望德：「对这莫大的悲剧，最后的话语权在天主手上。」

教宗于是向「乌克兰全体人民」颁赐降福，首先赐予主教和司铎。他们与库尔伯卡斯总主教一起，「在这1000个苦难的日子里，始终守在这个国家的儿女身边」。

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