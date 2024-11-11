教宗为COP29气候大会呼吁，关怀印尼和莫桑比克

教宗方济各主日带领信众诵念《三钟经》后，就即将召开的第29届联合国气候变化大会表示期望，并对印尼火山持续喷发和莫桑比克现状予以关切。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于11月10日主日在梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领信众诵念《三钟经》后，提到即将召开的第29届联合国气候变化大会（COP29）。他说：“我预祝明日在巴库召开的第29届联合国气候变化大会，能够为守护我们的共同家园带来有效贡献。”

同时，教宗也谈到三年前开启的“愿祢受赞颂行动平台”。在这个共同参与的平台中，教会遵循著教宗方济各《愿祢受赞颂》通谕的路线，探寻应对生态危机的举措。教宗还对所有致力于推动这项倡议的人表达感谢。

关怀印尼人民

随后，教宗向印度尼西亚弗洛勒斯岛（Isola di Flores）的人民表示关怀，位于该地的勒沃托比（Lewotobi Laki Laki）火山自上周起持续喷发。教宗为“罹难者及其家属、被迫疏散者”祈祷。至少有10人因火山爆发而丧生，其中包括一名修女：她是生前居住在圣加俾额尔会院的圣神婢女传教会尼各琳·帕乔（Nikolin Padjo）修女。

莫桑比克局势紧张

接著，教宗的思绪转而来到莫桑比克，他对该国传来的消息表示担忧。圣父教宗呼吁信众们为莫桑比克人民祈祷，并劝导众人进行对话和容忍，坚持不懈地寻求公正的解决方案。“不要因为现在的处境而对民主、正义与和平之路失去信心”。

莫桑比克最近举行了多场示威游行活动，参加者谴责10月9日的选举发生舞弊情况。根据最新消息，从这些游行开始以来，已有至少30人死亡。

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