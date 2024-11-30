教宗惦记那些体尝战争与迫害苦果的人

教宗方济各接见从日本来到罗马朝圣的「隐秘基督徒研究协会」成员。维护长崎隐秘基督徒遗址的任务是个「活见证」，让人看见许多人将信仰的珍宝代代相传的忠信。教宗也念及那遭受暴力和压迫的人。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月30日在梵蒂冈接见了日本「隐秘基督徒研究协会」成员。继长崎地区的隐秘基督徒遗址于2018年被列入世界遗产名录后，该协会成员从日本前来罗马朝圣。

教宗谈起首批前往该国的传教士的勇气、当地殉道者的勇气，以及「人数稀少却忠信」的天主教团体的坚毅。同时，教宗也念及在我们的时代所有因耶稣之名而遭受迫害，甚至死亡的基督徒弟兄姊妹，并邀请众人为所有体尝「战争、暴力、仇恨和压迫苦果」的人祈祷。

教宗赞许该协会致力于维护这些遗址，视之为普世教会和高尚的日本人民「伟大却隐蔽的篇章」的「宝贵见证」。接著，教宗喜悦地提到他即将擢升日本东京总主教菊地功为枢机。

「我祝愿对这些遗址重要性的认可，不仅确保它们的适当保存，也有助于使之成为活见证，让人看见许多日本基督徒把信仰的珍宝当成遗产代代相传的忠信。」

有鉴于圣方济各·沙勿略（Francesco Saverio）瞻礼即将来到，教宗指出，这位耶稣会士于1549年与首批基督徒传教士一起抵达日本。教宗祈愿教育和维护的使命能将福传史上的这个「杰出篇章」发扬光大。

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