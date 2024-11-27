教宗缅怀阿尤索枢机：他致力于各民族与各宗教间的友爱

教宗方济各为已故的圣座宗教交谈部部长阿尤索枢机寄发唁电，指出他「怀著莫大的信德长年忍受病痛」。教宗赞许他「不余遗力」为教会服务，先是在埃及和苏丹做传教士，然后担任宗座阿拉伯及伊斯兰学院院长，最后在罗马圣座部会效劳。

（梵蒂冈新闻网）圣座宗教交谈部部长阿尤索（Miguel Ángel Ayuso Guixot）枢机11月25日蒙主恩召，享年72岁。教宗方济各在唁电中缅怀这位弟兄，写道：「他在每一项使徒工作上，始终渴望以温良和智慧为天主对世人的爱作见证，并在这份此渴望的激励下致力于各民族与各宗教之间的手足情谊。」

这位西班牙籍的枢机久病缠身，在罗马杰梅利医院住院、病逝。教宗指出，他「怀著莫大的信德长年忍受病痛」。

阿尤索于1973年加入耶稣圣心金邦尼会。教宗在写给金邦尼会副总会长多明格斯（David Costa Domingues）神父的唁电中，称这位已故枢机是「圣达尼尔·金邦尼（Daniele Comboni）在灵性上的儿子」。教宗于2019年拣选阿尤索担任圣座宗教交谈部部长，接替托朗（Jean-Louis Tauran）枢机的职务，并且多次要阿尤索陪伴他一起进行国际牧灵访问。

不余遗力地服务

教宗怀著「亲切与景仰」之心赞赏阿尤索枢机的工作：「这位弟兄秉持堪为表率的奉献精神和细腻的心，为福音和教会效劳」。教宗为他「不遗余力」的服务表示感谢：「他先是在埃及和苏丹做个热忱的传教士，然后担任宗座阿拉伯及伊斯兰学院院长，最后在罗马圣座的宗教交谈部效力。」

教宗保证向天主祈祷，「藉著童贞圣母玛利亚的代祷，求主接纳这位忠信的仆人进入天上的耶路撒冷」。

葬礼

阿尤索枢机的葬礼将于11月27日下午两点在梵蒂冈圣伯多禄大殿宗座祭台前举行。殡葬弥撒由枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机主礼，并有多位枢机和主教共祭。教宗方济各将亲自主持最后告别礼。

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