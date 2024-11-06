教宗致函法国主教：愿巴黎主教座堂重新开放是先知性记号

在巴黎圣母主教座堂将于12月8日重新开放之际，法国主教团在露德举行全体大会。为此，教宗方济各致函与会者，提及重启主教座堂的盛事，并指出耶稣圣心之爱是通往未来的唯一钥匙。

(梵蒂冈新闻网)“法国教会蒙召认出一个有力的记号、上主特别对她发出的一个先知性的记号：巴黎圣母主教座堂重新开始礼仪活动。”这是教宗方济各在法国主教团在露德举行全体大会的机会上，在写给主教们的信函中所表示的。该信函由圣座国务卿帕罗林枢机签署。巴黎圣母主教座堂将于12月8日重新开放。

本届大会讨论的重点之一是法国与非洲两地教会之间的关系。教宗为此在信函中期勉道：“愿你们地方教会彼此之间的爱德及相互的支持不仅有利于振兴你们团体的传教使命，而且也透过其见证为建立一个更公正和友爱的世界做出贡献。”

不怕领受圣神的礼物

教宗喜闻乐见主教们对各项“福传问题”展开讨论，例如：司铎的临在、修院、天主教的宗教课、教区的组织架构。教宗鼓励主教们“坚定于历史的富饶与经验”，并“准备好毫无恐惧地接受圣神所给予的记号，以应对挑战并辨认出圣神所启发的转变与革新”。

圣心之爱是通往“未来的唯一钥匙”

接著，教宗引用他的新通谕《祂爱了我们》的一段话，强调“重新发现或发现”基督的“爱”的重要性，圣心之爱“是通往未来的唯一钥匙”。通谕这样写道：“从基督肋旁的圣伤中，不断流淌著那永不枯竭、永不流逝的河流。”唯有祂的爱才能使我们成为新的人。对于敬礼耶稣圣心的发展和理解，法国圣人们的“重要作用”广受认可。

随后，教宗表示：“因此，你们比其他人更需要且更有资格从这遗产中受益。”重要的是，“要领悟耶稣爱我们每个人有多深，祂爱法国教会、教会的牧者和信友有多深，以及祂爱整个世界有多深”。

最后，教宗降福法国的全体主教、他们的合作者和所有教区的信友。

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