教宗接见耆那教徒，鼓励共同致力于团结与和平

适逢耆那教国际代表团前来梵蒂冈出席会议，探讨如何携手努力让世界变得更美好，教宗接见代表团成员，并邀请他们为病重的圣座宗教交谈部部长阿尤索枢机祈祷。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月25日上午在梵蒂冈接见了耆那教国际代表团。在伦敦的耆那教协会带领一个国际性团队前来参加多场聚焦于多元与包容的会议。

这些会议属于耆那教徒与基督徒数十年来「不断取得进展的对话」的一部分。在圣座宗教交谈部的推动下，双方一起努力为我们的世界建设一个更美好的未来。

教宗在讲话中首先请在场众人为圣座宗教交谈部部长阿尤索（Miguel Ángel Ayuso Guixot）枢机祈祷。他身患重病、生命垂危。

关怀穷人、照料共同家园

教宗指出，要齐力找出方法来照料大地、关怀社会上的贫困弱小，这一切「在我们的时代越来越重要」。在这些方面，教宗吁请众人一起努力、负起共同责任。

当今社会竭力应对的许多问题，根源都是个人主义和冷漠态度。这造成对他人尊严与权利的轻视，「尤其是在多元文化的背景下」。

当某些团体对少数群体施加威胁恐吓、加以排斥时，却有其他团体积极促进友谊、关怀，以及持久的和平。

继续传播希望

教宗鼓励每一个人继续积极努力，推广那些「在信徒与众人身上增进人情味的活动」，以应对社会上的种种阻碍。

教宗期勉大家勇敢地「继续传播希望」，致力于推动普世友爱。如此一来，所有善心人士都能「传扬爱，扶持有需要的人，同时也尊重他们的差异」。

教宗最后感谢在场众人的付出。他表示，「这种风格带给我们常新的动力去彼此关怀并照料共同的家园」。

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