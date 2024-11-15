教宗接见在加沙获释的以色列人质

教宗接见了去年10月7日哈玛斯袭击以色列后被囚禁数月的人，他们中也有儿童。

（梵蒂冈新闻网）一部分于去年10月7日在哈玛斯的残暴袭击事件中遭绑架并被囚禁加沙数月的以色列人质，在获释放后于11月14日来梵蒂冈晋见教宗方济各。这个小团体共16人，其中包括两名儿童。他们中的一人赠送给教宗一件印有塔尔·肖汗姆（Tal Shoham）的名字的球衣，塔尔是这人的亲戚，塔尔和他的妻子、孩子、岳母及其他亲属均遭绑架。这些人中的几个人后来在卡塔尔、埃及和美国斡旋促成哈玛斯和以色列临时停火的协议中获释。

教宗当天接见的这些人向他展示了他们手中拿著的纸牌子，上面有他们的家庭成员的面孔、名字、年龄，并写著“带他回家”等字样。教宗把手放在每一张有面孔的纸牌子上以示祝福，随后，他静默祈祷片刻。

以色列驻圣座大使馆在其社交平台X上贴文，称这是“令人感动”的会见，教宗表达了他的关怀之情，并表示他要为在加沙地带仍被关押的其他人质的获释而努力。

自从去年10月7日爆发哈玛斯袭击事件以来，教宗每次在公开讲话中都为被绑架的人获释发出呼吁，指出释放人质、停火、为民众提供人道援助，是解决袭击事件引发的冲突的紧迫且必要的条件。哈玛斯去年10月7日的袭击事件导致1100多人死亡、240人遭绑架，其中包括妇女、长者和儿童。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html