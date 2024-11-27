教宗公开接见：福音是“喜讯”，宣讲时不可愁眉苦脸

教宗方济各在要理讲授中，省思了圣神的效果并谈到喜悦地活出信仰的重要性。他以圣斐理伯内利为例，指出应喜乐地传福音并对宽恕持开放态度。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月27日上午在圣伯多禄广场主持周三公开接见活动，在要理讲授中省思了圣神的效果，也就是圣保禄宗徒所称的“仁爱、喜乐、平安、忍耐、良善、温和、忠信、柔和、节制”（迦五22）。

这一天，阳光灿烂，一万多名信友聚集在广场上，教宗和几名儿童乘坐白色吉普车来到大殿前的石阶上，后面尾随著许多来自巴黎的少年，他们正在为领受坚振圣事做准备，大约上百名，年龄都在12岁上下。教宗坐下后，这些少年也坐在讲台前，给接见活动增添了特别的色彩。

恩宠与自由

教宗在要理讲授中首先表明，当我们谈圣神的效果时，也需考虑到在天主的恩宠与人的自由之间常有一种合作。圣神的效果与神恩不同，“神恩是圣神为了教会的益处随其心愿赐予所要赐予的人，圣神的效果则是恩宠与自由合作的结果”。

“这些效果常表达人的创造力，在人身上‘信德凭著爱德行事’（迦五6），有时是以令人惊叹和喜悦的方式进行。在教会内不是人人都能做使徒、先知、福传者；但每个人都能且必须无区别地成为仁慈、忍耐、谦卑的人，以及和平的缔造者而非战争的制造者。”

福音的喜乐有感染力

教宗援引《福音的喜乐》劝谕，提到喜乐。喜乐是教宗在要理讲授中予以深化，也是他极为重视的一个课题。教宗说，喜乐是一种满足感，与昙花一现的满足感不可同日而语，后者转眼即逝，或者一时过后不能再令人满足，甚至令人厌恶。福音的喜乐不仅不受时间不可避免的损耗，反而会因与他人的分享而倍增。

“有时会有悲伤的时刻，但与耶稣在一起，就有喜乐和平安。（......）青春、健康、气力、幸福、友谊、爱......可能持续一百年，但不会再多了，很快就会过去。”

传福音不可愁眉苦脸

教宗强调，是“心中的急切”催促我们去寻求和平、爱和喜乐。他以圣斐理伯内利为例，历史上称这位圣人为“喜乐的圣人”。教宗说，“他对天主的爱，有时似乎会让他的心爆裂开来。在更圆满的意义上，他的喜乐是圣神的效果”。他吩咐青年人不要有顾虑或忧郁。

教宗又补充了这位圣人完全效法耶稣的一个独特特征，那就是他宽恕一切。教宗借此再次提醒众人，尤其是听告解的人：天主宽恕一切，祂总是宽恕，这就是喜乐！

“这位圣人参与了1575年的禧年，他以实际行动丰富了禧年的庆典，去七圣堂朝圣，并在随后保持了这个习惯。在他那个时代，他凭著喜乐成了一名真正的福传者。‘福音’一词意即喜讯。因此，传福音时不可板起面孔和哭丧著脸，而要带著那发现宝藏和珍珠的人的喜乐。”

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html