教宗方济各：不要忘记穷人，基督徒不可对他们转面不顾

在第8届世界穷人日弥撒中，教宗呼吁教会、各国政府及国际组织对穷人有怜悯之心，基督徒更应成为“上主临在的标记”，接近有需要者的痛苦，抚慰他们的创伤并改变他们的命运。

（梵蒂冈新闻网）“请不要忘记穷人！”这是教宗方济各在第8届世界穷人日弥撒的讲道中，向教会、各国政府、国际组织，以及“我们每个人和所有人”发出的呼吁。这台弥撒于11月17日上午在圣伯多禄大殿举行，圣座福音传播部代理部长菲西凯拉（Rino Fisichella）总主教在弥撒中主祭，大殿里挤满了穷人，弥撒后他们在保禄六世大厅与教宗共进午餐。

在此时的黑暗中闪烁著不可动摇的希望

教宗在弥撒讲道中，重温当天弥撒中诵读的《马尔谷福音》的章节，指出耶稣先是告诉门徒们祂将受到的苦难，描述那些目睹耶路撒冷被毁的人的心境，但也立即谈到人子的光荣到来（参阅：十三24-26）。教宗表示，“正当一切似乎崩溃之际，天主来到，天主临在，天主聚集我们，使我们得救”。

“耶稣邀请我们有一种更敏锐的眼光，有能“解读”历史事件的双眼，即使在我们的内心和时代处在焦虑时，我们也能发现一种不可动摇的希望在闪耀。”

在世界的不义面前感到焦虑和无能为力

在当天的世界穷人日，教宗邀请众人反思两个现实，即“焦虑和希望”，它们“在我们内心的战场上始终在彼此角逐”。首先是在当代弥漫的焦虑情绪，“社交媒体夸大问题和创伤，使世界变得更加不安，未来更加充满不确定性”。教宗强调，如果我们的目光“只停留在这些事件的叙述上，焦虑就会在我们内心占据上风”，因为今天也如福音段落所描述的那样，“我们看到太阳昏暗，月亮不再发光，我们看到饥饿和贫困令许多弟兄姐妹难以忍受，我们看到战争的恐惧和的死亡”。

“我们目睹周围，不义给穷人造成痛苦，但我们也尾随那些认命的人的思维，他们因安逸或懒惰，认为‘世界就是如此’，‘我无能为力’。于是，基督信仰也沦为一种无害的虔诚敬礼，既不打扰当权者，也不做出具体的爱德行动。”

耶稣的复活燃起希望

接著，教宗援引《福音的喜乐》劝谕，提醒众人，“当不平等现象加剧，经济压迫最弱势群体，当社会沈迷于金钱和消费的偶像崇拜时，穷人和边缘化的群体就别无选择，只能继续等待” （参阅54）。但在当天福音描述的末世场景中，耶稣也“燃起希望”，称人子“带著大威能和光荣”降来，由四方聚集“祂的选民”（谷十三27）。如此一来，祂“扩展我们的目光，使我们即使在世界的不稳定和苦难中，也能学会感受到天主之爱的临在，祂接近我们、不遗弃我们、为我们的救恩施展作为”。

“同样，我们也蒙召去解读我们尘世生活的境遇：在似乎只有不义、痛苦和贫困的地方，正是在那悲惨的时刻，上主接近我们，将我们从奴役中解救出来，使生命焕发光辉。”

你注视所帮助的人的眼睛吗？

教宗解释，为能如此做到，我们必须“凭著我们基督徒的关怀，凭著我们基督徒的友爱”。“这不是把一枚硬币扔到需要帮助者的手上。对于施舍的人，我会问两件事：‘你是触摸他人的手还是扔下硬币？你是看著你所帮助的那人的眼睛，还是望向别处？”

接近穷人的痛苦

教宗最后表示，作为基督的门徒，我们应借助圣神的力量在世界上播撒希望。“即使一个封闭世界的阴影变得浓厚，我们依然能够而且必须点燃正义与团结互助的光”（参阅：《众位弟兄》通谕，9-55）。

“祂的恩宠使我们发光，使我们充满怜悯和仁爱的生活成为上主临在的标记，始终接近穷人的苦难、抚慰他们的创伤并改变他们的命运。”