教宗主持弥撒，缅怀已故的枢机和主教们

教宗方济各在圣伯多禄大殿主持弥撒，追思过去一年来去世的枢机和主教们。他指出，上主总是垂听罪人的祈祷，基督敞开心扉拯救世界。当人的生命即将熄灭时，天主的爱使人脱离死亡而获得自由。

（梵蒂冈新闻网）“耶稣，请祢纪念我。”（参阅：路二十三42）这是教宗方济各11月4日星期一上午在圣伯多禄大殿为过去一年来去世的枢机和主教们主持追思弥撒时，在讲道中引用《路加福音》中的一句话。当天弥撒的共祭神长共有五十多人，其中包括枢机和主教。过去一年来共有7位枢机和123位主教去世。

右盗代表我们大家

教宗在对福音的反思中强调，那在生命的最后一刻恳求耶稣的右盗“代表著我们所有的人”。教宗说道：“让我们默思这行为：请你纪念，纪念。纪念的意思就是‘再次带到心中’，再次想起，放回心中。那个与耶稣同钉十字架的人将极大的痛苦转化为祈祷：‘耶稣，请把我放在祢的心中。’他并没有以失败者的那种撕心裂肺的声音请求，而是用充满希望的语气。”

天主始终垂听罪人的祈祷

接著，教宗说：上主一如既往地垂听罪人的祈祷，直到最后。基督敞开的心怀被痛苦刺穿来拯救世界，这是一颗敞开而没有关闭的心：祂接纳奄奄一息、垂死者的声音。耶稣与我们同死，因为祂为我们而死。”

教宗继续说道：“当人的生命即将熄灭时，天主的爱使人脱离死亡而获得自由。因此，被定罪者获救赎；陌生人成为朋友；十字架上短暂的相遇将在平安中永远常存。这让我们稍加思考。我如何与耶稣相遇？或者更好地说，我如何让耶稣与我相遇？我是让祂与我相遇，还是在我的自私、我的痛苦、我的自负中把自己封闭起来？我感到自己是个罪人，以便于上主来与我相遇，或者我觉得自己是个义人并说：“祢为我没用。去吧！”

得救的希望

随后，教宗向所有参与弥撒的人士说：“亲爱的弟兄姐妹们，只要转向天主的圣心，今天的人，以及古往今来的人都能够盼望获得拯救，即使‘在愚人看来他们算是死了’（智三2）。事实上，上主的记忆守护著整个历史。记忆就是守护。祂是一个富有怜悯和仁慈的审判者。作为审判者的上主亲近我们；祂是亲近人、怜悯人及慈悲的上主。”

最后，教宗方济各邀请在场的众人追思已故的枢机和主教们，并为他们献上祈祷，愿他们坐在天主的宴席中，与天国的诸圣人永享天主永恒的喜乐。

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