教宗方济各：11月9日各教区纪念本区的圣人、真福及天主之仆

教宗方济各邀请每个地方教会在同一天重新发现并传承那些在基督信仰旅程和地方灵修中具有非凡意义的信仰典范。为此，各主教团可制定并提出牧灵指导方针。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各在11月16日发布的一封信中决定，自即将到来的2025年禧年起，每年的11月9日，即拉特朗大殿奉献日，各地方教会都应纪念和敬礼那些在基督信仰旅程和地方灵修中具有重要意义的圣德人物。

同一天纪念圣人、真福、可敬者及天主之仆

教宗强调，圣德并非人类努力的结果，而是为天主的行动敞开心灵；圣德是一项普世的圣召，这也是梵二教导的核心。教宗表示，各地方教会在同一天纪念所属地区的圣人、真福、可敬者及天主之仆，具有重要意义。

“这并不是在礼仪年历中新增一个纪念日，而是通过适当的举措，例如在礼仪之外的活动，或者在礼仪内适当时机，如讲道或其他合适的环节中，提醒人们关注这些在地方基督信仰旅程和地方灵修中具有代表性的人物。”

主教团可制定指导方针

教宗写道：“此举将使各个教区团体得以重新发现或传承那些非凡基督门徒的记忆，他们留下了复活主临在的鲜活印记，今天仍然是我们迈向天主的共同旅程中的可靠向导，保护并支持我们。为此，各主教团可制定并提出牧灵指导方针和行动路线。”

日常生活中的圣德

在信函中，教宗方济各再次强调他所说的“邻家的圣德”或“日常生活中的圣德”的重要性。这种圣德始终丰富地存在于普世的教会中。他鼓励信徒与那些“可以被合理视为我们的朋友、同行者”的人建立持续而深切的关系，他们帮助我们充分实现洗礼圣召，并展现了教会最美的面貌——圣洁且为圣人之母的教会。

教宗提醒人们勿忘那些殉道者、天主之仆及可敬者。同时，他列举了许多可以在每个人日常生活中找到的圣德典范，例如：“忠实地履行彼此的爱并敞开生命之门的夫妻；在各自职业中支撑家庭并合作传播天国的男女；怀著热忱追随耶稣的青少年和年轻人；通过牧职将恩宠的礼物倾注于天主圣民的牧者；通过活出福音劝谕成为基督新郎生动形象的男女会士。”

最后，教宗还特别提到那些贫穷、患病和受苦的榜样，“他们在自己的软弱中找到了来自神圣导师的支持”。

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