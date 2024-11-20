在被核战争威胁的世界，教宗敦促各宗教信徒为和平努力

在圣座宗教交谈部与伊朗「跨宗教和跨文化交谈中心」举行联合座谈会的机会上，教宗方济各接见与会者，期勉基督徒与穆斯林一起为和平而努力。

（梵蒂冈新闻网）我们的世界「被仇恨、敌意、战争及核子冲突的威胁分裂并撕裂」，为此教宗方济各吁请所有相信和平之主的信徒「祈祷并努力，以促进全人类的对话、修和、和平、安全，以及整体发展」。教宗方济各11月20日上午在梵蒂冈接见圣座宗教交谈部与伊朗「跨宗教和跨文化交谈中心」第12届座谈会与会者，表达了这个期许。

拣选德黑兰总主教为枢机

教宗首先谈到他拣选德黑兰总主教马蒂厄（Dominique Joseph Mathieu）为枢机的决定，阐明这表达出他「对伊朗教会的关怀与重视，以及对整个国家的尊敬」。

「天主教会在伊朗的生活、这个小小的羊群，非常贴近我的心。」教宗如此说道，并表明他深知其挑战。这个地方教会「坚毅地为基督作见证，为整个社会的益处作出默默却重要的贡献，同时抵拒一切关于宗教、种族或政治的歧视」。

家庭是教育的首要场所

本届座谈会的主题是「教育青年，尤其是在家庭里：基督徒与穆斯林的挑战」。教宗感叹道：「多美的主题！家庭是生命的摇篮，是教育的首要场所。」

「我们是在家庭里学会迈出最初的步伐，学习聆听他人，认识并尊重他们，帮助他们，并且与他人和睦共处。」

跨宗教的婚姻

提到基督徒与穆斯林共同的教育挑战，教宗谈论了不同宗教信仰者结婚的复杂现实。他引用《爱的喜乐》宗座劝谕，说：「显而易见的是，这样的家庭背景是跨宗教交谈的绝佳场所。」（参阅：《爱的喜乐》宗座劝谕，248号）

由于日新月异，在某些社会里信仰日渐薄弱，对家庭造成直接的影响，教宗相信，「家庭为了实践其教育使命，需要每个人的支持，包括国家、学校、其宗教团体和其他机构的支持」。

与人类大家庭相遇

此外，跨宗教交谈也「帮助我们跳出自己家庭固有的思考和行动模式，在更广阔的人类大家庭里对相遇开放」。

教宗最后阐述了我们要如何教育年轻世代。「我们必须永不疲倦地谈论每个人、每个团体、每个民族的尊严与权利，并为此而努力。」良心和宗教的自由乃是一切权利的基石。

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