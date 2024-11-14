教宗接见善会成员：接触和救济穷人是教会的“圣事生活”

“无家可归者圣母接待厅”和“加俾额尔·罗塞之友协会”的成员晋见了教宗方济各。教宗强调，陪伴“穷人中最可怜的人”、使爱的福音有具体的面容，这很重要。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月13日主持公开接见活动前，在保禄六世大厅内的小厅接见了大约70名“无家可归者圣母接待厅”（Foyer Notre-Dame des Sans-Abri）和“加俾额尔·罗塞之友协会”（Associazione Amis de Gabriel Rosset）的成员。这两个善会以照顾居无定所者和社会边缘人为宗旨，在纪念创始人罗塞去世50周年之际前来梵蒂冈晋见教宗。教宗首先提醒他们“天主的3件事”，即亲近、怜悯和温柔。

在这两个善会照顾的人群中，包括孤身的女性、处于困境的青年及得不到帮助的长者，教宗称这些人是“穷人中最可怜的人”，他们的呼喊必须得到聆听，在他们面前不可转面不顾，也不要视而不见。

“接触一个穷人，救济一个穷人，是教会中的‘圣事生活’。你们是天主慈悲与怜悯的工匠：藉著陪伴无家可归的人，你们使爱的福音有具体的面容。透过为他们提供一处住所、一餐饭、一个微笑，伸出你们的双手而不怕被弄脏，你们就帮助他们恢复尊严，你们的工作也触动了我们这个常是冷漠的世界的心。”

慈悲与怜悯，天主的温柔标记

藉著，教宗方济各勉励在场的人，“将自己置身于”童贞圣母玛利亚的“学校”，她“张开双臂迎接所有人，因为每一个人在基督身旁都有一席之地”。教宗表示：“慈悲与怜悯、友爱与开放、伸出援手与拒绝丢弃文化：正是在这些具体的爱的行动中，教会成为天主温柔对待祂所有子女的活标记。”

恢复边缘人的尊严和希望

教宗续说，圣母玛利亚首先是“内在生命的女性......对天主的惊喜敞开心扉”，圣母玛利亚回应脆弱的弟兄姊妹的需要，但她更是“提前”回应他们，不怕“触摸世上的苦难”。教宗最后鼓励在场的人，“以爱的力量”善尽他们的服务。“你们要让如此多的男人和女人即使在考验中，也要重新拾回他们的尊严和他们的希望”。

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