教宗探访额我略大学：不可将知识可乐化，让世界看到希望

教宗方济各会晤了宗座额我略大学的学术团体，这一天是该大学的学术日。在此机会，教宗发表了长篇演讲。最后，他为几个学生颁发了学术奖，并私下会晤了耶稣会士们。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月5日探访了位于罗马市中心的宗座额我略大学，这是一所继承了依纳爵·罗耀拉创建的罗马公学的古老高等学府。这一天是该大学的学术日，同时也纪念由大学部（Collegium Maximum）、宗座圣经学院、宗座东方学院共同组成的新的宗座额我略大学。这项合并是根据教宗方济各2019年的亲笔函并于今年5月19日生效的大学章程法令。

教宗来到额我略大学后，受到整个学术团体的热烈欢迎，3位枢机也在场迎候，他们是：吉兰达（Gianfranco Ghirlanda）枢机、拉达里亚（Luis Ladaria Ferrer）枢机和门东萨（José Tolentino de Mendonça）枢机。耶稣会总会长苏萨（Arturo Sosa）神父和额我略大学校长莱维斯（Mark Andrew Lewis）神父先后发表了致词。

额我略大学的新面貌

接著，教宗发表了长篇演讲。他首先提到这3所高等学府的合并，强调这“不是简单的行政重组”，而是“罗马主教长期以来持续托付于耶稣会的使命更上一层楼”。教宗表示，“人在走路时只担心不要跌倒，结果跌跌撞撞……我们必须知道要往何处去，不能失去视野，因为它将每个人的道路与当下和最终的目标连在一起”。

不要灵性可口可乐

教宗强调，同样地，在大学里，愿景与目标的意识可以阻止研究与教学的“可乐化”，而“可乐化”能导致灵性“可口可乐”。不幸的是，有许多“灵性可口可乐”的门徒！由此可知，大学的使命是“来自上主的启迪和扶助”。

“这是一个该当透过培育行动来表达使命的场所，但需要投入心力。培育首先是对人的关怀，因此是谨慎、珍贵且细腻的爱德行动。否则，教育行动会变成干枯的智力之上或不当的自恋，一种十足的精神欲望，把别人的存在只能当作鼓掌的观众、填满执教者自我膨胀的空盒子。”

自我膨胀和空教室

针对这种情况，教宗讲述了一个“有趣的故事”。一位教授某天早上来到教室上课，但教室内却空无一人，他走到讲台前才觉察到这个情况。教室外面挂著一块纸牌，上面写著：“教室被无限膨胀的自我所占据。没有一个空位。”这是学生们的恶作剧。教宗评论道，“一旦不用心投入，就会显而易见……”。

教育不应是一种特权

教宗指出，昔日“教育曾是一种特权”，这种情况至今尚未消失。他提到米兰尼（Lorenzo Milani）神父说过的一句话，学校“就像是一家治疗健康人、却拒绝病人的医院。但失去了穷人，学校也就丧失了”。

“顺便问一下：你们是否在实施《福音的喜乐》劝谕？你们有没有考虑到人工智能对教学和研究的影响？任何算法都不能取代诗意、讽刺和爱；学生们需要发现幻想的力量，看到灵感的萌芽，与自己的情感相处，并懂得表达自己的感受。”

无偿的爱使人摆脱贪婪和操控

教宗屡次吁请众人“在关系、方法和目标上落实那种无偿的精神”，因为“正是无偿的爱使所有人成为仆人，没有主人。大家彼此相爱，承认每个人的尊严，没有一个人被排除”。正是无偿的爱“使我们向慈悲天主的惊喜敞开心怀，摆脱贪婪、获得自由”。正是无偿的爱使“智者和教师具备美德”，在施教中“不操控也不将功劳归于自己”。

触摸世上的苦难

对于今日的挑战，首先是战争，教宗说，“世界陷入一片火海，战争的疯狂用死亡的阴影覆盖了各种希望。我们能做什么？我们能希望什么？”我们能做的，就是“解除我们言词的武装，使用温柔的言词。我们需要重新找回一种具体化神学的路径”。

教宗吩咐额我略大学团体，“智慧的产生不能来自书桌前构想的抽象概念，而是看到和听到具体历史的苦难”，来自于“接触人民的生活和文化的象征，聆听隐藏的问题和从穷人受苦的躯体发出的呼焕”。

需要触摸这个受苦的躯体，有勇气在泥泞中行走，弄脏自己的双手。不再像过去那样，神学居高临下地看所有人，“现在是大家都要谦逊的时候了，承认自己不知道，承认需要他人，尤其是那些与我们自己想法不同的人……”。

解除注视、思想与言语的武装

教宗呼吁，“少一些讲台，多一些无等级的桌子，大家并排而坐，都是知识的乞丐，一同触摸历史的创伤”。 遵循这样的风格，“福音才能转换人心，回应生命的种种问题”。然而，要能如此做到，就“需要将学术空间转变为一所心灵之家”。

“放下武器，把对方放在同一层面，注视他的眼睛，解除防备，解除思想的武装、言语的武装、注视的武装，然后站在同一高度，好能彼此对视。不存在自上往下的对话。只有这样，教学才能成为一种慈悲的行动。”

私下会晤耶稣会士们

最后，教宗勉励在场的教员，要帮助学生不迷失在“知识的迷宫里”和“堆积支离破碎的知识”中，而是“继续以讽刺的味道”品尝奥妙的美味。会见结束时，教宗为一些学生颁发了学术奖，以此表彰他们在这所大学的三大使命中取得的成就。

教宗离开额我略大学之前，与60几位不同年龄的耶稣会士举行了私下会晤。

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