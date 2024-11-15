教宗：应「全面」捍卫生命，捍卫人、而非规则

在宗座生命科学院正在举行研讨会之际，教宗方济各致函与会者，再次邀请他们超越片面利益，以实现具体的友爱。

（梵蒂冈新闻网）公共利益首先是「一种实践」，由「友爱接纳」和「共同寻求」真理与正义所组成。由于人们眼中只有「片面利益」，当今世界「充斥著冲突与对立」，在这样的世界上务必振兴教会社会训导的这一基石。教宗方济各在写给一场研讨会与会者的信函中如此表示。该研讨会由宗座生命科学院举办，从11月14日下午起在罗马加理多大楼举行，主题为「公共利益：理论与实践」。

在社会与文化背景下有关生物伦理的讨论

对教宗方济各来说，出于许多原因，这场研讨会「意义格外深远」。首先，「倘若人们确实渴望守护在各种环境和处境下的人类生命，就不能不把生命的议题，从最经典的议题到生物伦理的讨论，都放在社会与文化的背景中，放在各种现象发生的背景里」。

捍卫生命的使命「不可局限于少数面向或时刻」，却要将生存、社会和文化等所有面向「全面」列入考量，以免「效果不彰，或是陷入意识形态的诱惑」。后者捍卫的是抽象规则，而非具体的人。

不同学科为人类的将来通力合作

其次，教宗也强调，这次有几位不同背景、担任领导职务的妇女出席了研讨会。教宗表示，「不论是在社会还是在教会，我们都需要聆听女性的声音」，都需要不同学科为人类的将来通力合作、集思广益。世界上的所有文化都能贡献己力，提出需求和资源，如此一来我们将能「构思并建设一个开放的世界」，如同《众位弟兄》通谕所说的那样。

公益常被提到，却很少落实

提到这份通谕，教宗在信函中强调，「普世友爱在某种程度上是『个人』理解公共利益的方法。公益不只是个理念、政治和社会计划，更是许多面容、经历和人际的共融」。

教宗最后祝愿那些促进公益的「扎实经济理论」蓬勃发展。愿公益「成为一个真正启发政治选择的原则，而不只是一个常被提到却少有实际作为的领域」。

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