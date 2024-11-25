教宗勉励青年：不可得过且过，却要为天主圣爱作见证

指控、认同和真理：教宗方济各在世界青年节主持的弥撒中以这三个词展开省思，鞭策青年不要依循世间的逻辑，却要按照基督的真理来思考。弥撒结束之际，葡萄牙青年将世青节的象征物交接给了韩国青年，因为2027年世青节将在首尔举行。

（梵蒂冈新闻网）基督普世君王节，在梵蒂冈圣伯多禄大殿举行的弥撒中，韩国青年从葡萄牙青年的手中接下了世青节的十字架和罗马人民救援之母像。这不只是个交接仪式，更是在迈向2027年首尔世青节的旅途中，将许多青年的希望、恐惧和喜乐托付给耶稣和童贞荣福玛利亚的庇佑。

教宗方济各说：「让我们定睛仰望耶稣和祂的十字圣架，仰望玛利亚、我们的母亲：如此一来，即使在困境中，我们也将找到前行的力量，不怕指控、不求认同，却有尊严，确信自己将在圣母玛利亚的陪伴下得救，不做妥协、没有精神上的涂脂抹粉。你们的尊严不需要涂脂抹粉。让我们向前行，满足于为所有人服务，满足于住在爱内、做真理的见证人。拜托，不要丢失喜乐。」

不怕指控

教宗在讲道中提出三个关键词：指控、认同和真理。这些「能帮助我们在旅途中怀著勇气前行，度过所遇见的种种挑战」。

谈到指控，教宗从主日福音出发，指出比拉多不愿意他的辖区动荡不安，所以迎合那些控告主耶稣的人（参阅：若十八33-37）。通过这段福音记述，教宗邀请青年不要害怕因为跟随耶稣而「被指控」，不要因为自己没有随波逐流而感到犯错，因为这些指控早晚会不攻自破。

诚如耶稣教导我们的，唯有「爱的事业」永垂不朽，其余的都不重要。教宗说：「因此，我向你们重申：你们不要害怕世界的『控告』。你们要不停去爱！但要在上主的光照下去爱，为帮助他人而付出生命。」

白白地付出爱

第二个关键词是「认同」。耶稣说，祂的王国不属于这世界。为此，教宗期勉今天的青年远离「那些被看到、被认可和被赞赏的欲望」，切莫汲汲营营于寻求他人的认同，避免「恶性竞争、攀比、弄虚作假、做妥协、出卖自己的理想」和尊严。

「天主爱你们原本的样子，而非表面看起来的样子」。事实上，白白付出的爱让人幸福、使人得救。这份爱自由自在，与尊严和谐共处。

「你们不要对灵魂涂脂抹粉，不要对内心上妆：你们要保持各自原本的样子：真诚、透明。你们不要做在社交媒体或其他任何环境的『一天之星』。你们蒙召发光的天空更加广阔：那是爱的天空、天主的星空。」

天主的星空由「一个个小光点」所组成。教宗解释道，「这些小光点是夫妻忠于彼此的感情、孩童纯真的喜乐、青年的热情、对老人的关爱」。教宗接著邀请在场青年反省：你们是否照顾老人？你们去探望祖父母吗？你们在生活中慷慨吗？你们对穷人行爱德吗？你们在工作上诚实吗？

自我牢笼的巨大谎言

真理是最后一个关键词，它使我们挣脱自我的牢笼、「一切不义和不幸的根源」。真理使我们怀著「圆满的尊严」开花结果。

教宗谈起明年要封圣的青年弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati），敦促众人不可得过且过，却要「在爱德中为真理作见证，彼此相爱，如同耶稣爱了我们一样」（参阅：若十五12）。

「有些人认为，尘世的事『逃得出』天主的手，这不是真的；历史是由暴力、强权和傲慢的人创造的，这不是真的。我们遭受的许多灾难是被魔鬼欺骗的人的作为，但一切最终都要接受天主的审判。」

那些发动战争的人将来面见上主时，上主会问他：「你为什么制造那场战争？你为什么杀了人？」至于我们这些没有制造战争、没有杀人的人，上主会问我们：「你为什么做这件事？你为什么在这件事上不公不义？你为什么把这些钱花在个人的虚荣上？」

守在十字架旁的圣母

教宗最后提到世青节十字架和罗马人民救援之母像的交接仪式。他鼓励众人仰望耶稣和圣母玛利亚，并对韩国青年说：「你们韩国青年将要领受十字架、上主、生命的十字架、得胜的标记。但你们并不是独自领受，你们将与圣母一起领受。是圣母玛利亚始终陪伴我们走向耶稣：是圣母在艰难时刻守在我们的十字架旁扶助我们，因为她是母亲、她是妈妈、她是我们的妈妈。」

对天主圣爱坚信不移

在交接仪式前，教宗也念及战争受害者。

他叮嘱说：「亲爱的韩国青年，现在轮到你们了！你们要带著十字架在亚洲向众人宣讲基督的爱。你们要勇敢！要勇于为希望作见证，我们今天比以往更需要希望。从交接这些象征物的地方，但愿对天主的爱坚定不移的心，以及万民之间的手足情谊，能有所增长。但愿为所有饱受冲突和战争之苦的青年来说，上主的十字圣架和至圣圣母玛利亚的圣像是支持与安慰。」

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