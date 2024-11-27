教宗：应立即停止生产和使用杀伤人员地雷

在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的信函中，教宗向在柬埔寨举行的《渥太华禁雷公约》第五次审议大会与会者致意。教宗吁请世界各国批准该条约，并谴责了“给平民、尤其是儿童持续带来可怕痛苦”的装置，这些装置还“加剧了恐惧感，扰乱生计，阻碍了修和、和平与整体发展”。

（梵蒂冈新闻网）那些尚未加入《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种武器的公约》的国家应加入该公约，并立即停止生产和使用地雷。教宗方济各带著这一强烈建议，于11月25日向在柬埔寨举行的《渥太华禁雷公约》第五次审议大会与会者致意，该会议于11月25日至29日在柬埔寨暹粒市举行。在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名、圣座常驻联合国及其专门机构观察员巴莱斯特雷罗（Ettore Balestrero）总主教宣读的信函中，教宗强调，《禁雷公约》是“多边主义取得成功并符合目的”的具体范例，因为它牢牢扎根于“以人为中心和共同责任感”的思维。

为无辜者感到悲痛

教宗遗憾地指出，《禁雷公约》自1999年3月1日生效至今已有25年之久，“杀伤人员地雷和致人伤亡的爆炸装置仍在继续投入使用”，冲突反映了人类未能像一个家庭一样相处。教宗怀著沉痛的心情提到一个悲剧现实，即“敌对行动结束多年之后，这些陷阱装置仍在给平民、尤其是儿童带来可怕痛苦，且加剧了恐惧感，扰乱生计，阻碍了修和、和平与整体发展”，并导致受害者人数近些年来不断攀升。教宗向出席会议人士和国际社会提出的问题是：还有多少无辜的人“将被迫承受冲突的伤痕”。人的生命是神圣的，它的逝去是全人类的损失。

停止地雷的生产和使用

教宗呼吁所有国家加入《禁雷公约》，立即停止生产和使用这类装置，并采取措施全面落实该公约，“尊重应承担的责任，以更加紧迫和坚定的态度遵守承诺，并加强合作与国际互助”，否则，“每一次拖延和中断都会无可避免地增加人类需要付出的代价”。

天主教会的作用

在信函中，教宗感谢所有从事危险排雷工作的人员，感谢为受害者及其亲属提供援助的非政府组织和政府机构。在这些组织中，教宗解释道，“有非常多受宗教启发的协会：没有他们的团结互助网路，很多地方的人民会被抛弃”。教宗保证，天主教会“仍坚定致力于援助受害者，为世界和平做出贡献”。教宗预祝这次会议“在《禁雷公约》崇高目标的激励下，成为迈向无雷世界的重要一步，切实保障向受害者提供全面和恢复性的援助”。

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