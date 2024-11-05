教宗：教会应当有如野战医院

在「野战医院教会」举行第三届大会之际，教宗接见与会者，感谢他们帮助穷人和被边缘化者的工作，并鼓励他们在三大关键领域更新承诺。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月4日在梵蒂冈接见了「野战医院教会」（Iglesias Hospital de Campaña）第三届大会的与会者。教宗说：「谢谢你们为基督徒生活做的见证。请你们继续传扬希望与怜悯，关爱他人，促使坚信这真理的人能同心协力为最贫困的人服务。」

这个大会源自于西班牙，旨在响应圣父教宗的号召，做个有如「野战医院」的教会，通过怜悯与仁爱来帮助受苦者和被边缘化的人。

教宗表扬了他们在教会内扶持贫困弱小的工作，特别是在三个领域的使命：宣讲基督、修补不平等，以及撒播希望。「在圣神的助佑下，你们促进这三大原则，奋力让教会像个野战医院那样。」

教宗也强调，务必要照顾孩童、老人、受苦者或逃离战争的人。举例来说，历经风霜的乌克兰孩童失去了笑的能力。

见证

这些与会者见证出对弟兄姊妹的接纳，以及行动胜过话语的道理。教宗对他们说：「我鼓励你们继续在他们这些脆弱的人身上看见基督的面容。」

「如此一来，你们所宣讲的基督是始终与他们同行的那一位，因为祂先舍弃了一切、成为贫穷的。」

修补不平等

教宗接著称赞他们致力于「修补不平等」。「你们通过使徒工作，向社会谴责贫富之间的悬殊绝非天主所愿，而且必须公正地予以解决」。

教宗指出，唯有解决这些不平等，才能恢复社会架构。「没有人可以对他人的痛苦冷眼旁观。」

撒播希望

教宗最后勉励在场众人「为他们所接待的每一个人」撒播希望的种子，无论他们是无家可归者或是难民，是脆弱群体的一员或是战争受害者，抑或是出于其他任何原因而被边缘化的人。

「尽管看似『绝境』的情况把我们的弟兄姊妹压得难以喘息」，但是教宗提醒道，「基督徒的望德大过于任何处境，因为它以天主、而不以人为基础」。

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