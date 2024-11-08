教宗接见西班牙修生：你们要推动与天主子民的亲近

教宗方济各接见了未来的司铎们，将他们的奉献生活与他们所纪念的“保存”圣体节日相提并论。教宗特别提到这项活动的3个时刻：举行感恩圣事、全天明供圣体，以及圣体游行。

（梵蒂冈新闻网）亲近天主、亲近主教、彼此亲近并亲近天主子民。教宗方济各11月7日上午在枢密会议厅接见了西班牙托莱多的大约120名修生，对他们作了上述勉励。教宗解释，司铎“必须推动亲近”的关系。首先是亲近天主，找到能与上主相遇的方式；其次是“亲近主教”，而主教也应“亲近司铎”。司铎若不亲近他的主教，就成了“跛子”，缺少些什么；第三是“司铎彼此亲近”，这要从修道院开始；最后是“亲近天主忠信而圣洁的子民”。

依照“古老的传统”，这所修道院每年11月纪念头一次将圣体保存在其小堂的圣体龛内。因此，修生们来到罗马朝圣，走向“慈母教会”，将之视为“悔过自新的一站”。教宗在向修生们的讲话中强调，“注视天主圣洁子民朴实的灵修常有益处”。接著，教宗提到这项纪念活动的3个时刻：举行感恩圣事、全天明供圣体，以及圣体游行。

教宗告诉修生们，这几个阶段提醒“你们正在准备司铎职的基本要素”。藉著举行感恩圣事，“耶稣来到我们的生活中，向我们证明祂的大爱”，并“召叫我们，作为教会，使我们临在于司铎职与子民、圣事与圣言中。换言之，就是让祂在世上占据你们的生命和你们的心”。

然后是全天明供圣体。教宗表示，这个时间就是要“只跟祂在一起，在静默中听从祂的声音并且聆听圣言，以及那些在我们身旁祈祷的人的信德见证”。“唯有面对面的相遇，这种热爱耶稣的相遇能光照、持续并扶助我们尘世岁月的旅程。愿这相遇真正成为一种有成效的推动力，转变你们的生命”。

最后一个阶段是圣体游行，“因为我们领受了上主是要将祂带给别人”。教宗指出，我们的牧职正是如此，即“陪伴基督走向祂的子民，陪伴子民走向基督”。因此，我们应“学会在相遇的希望中一起行走”，目不转睛地注视引领我们的那一位”。

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