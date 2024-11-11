教宗接见携手服务座谈会参与者：教育必须关怀人心

教宗方济各接见第五届携手服务全球座谈会的参与者，叮嘱他们教育在课堂外也继续延续，天主教学校应当在耶稣教导的启发下勇敢行事。

（梵蒂冈新闻网）「教育不是我们一离开教室或图书馆就结束的进程；它在生活中，在我们与他人的日常相遇、在我们所走的道路上延续下去。」教宗方济各11月9日在梵蒂冈接见第五届携手服务全球座谈会与会者，强调了这一点。

天主教学校应当勇敢行事

携手服务这个项目集结了众多天主教高等学校。教宗在接见活动中敦促所有从事教育工作者促进宗教交谈，并照料我们共同的家园。教宗坦言，「众所周知，这任务并不轻松，但它让我们热心投入！」面对这项挑战，教宗说：「所有天主教各级学校蒙召勇敢做出必要的改变，遵照我们共同的善师、耶稣的教导来行事。」

为了维持不同倡议之间的一致性，教宗鼓励他们将《福音的喜乐》宗座劝谕的两项原则列入考量，即：「关系重于想法」，以及「整体大于局部」。

教会学校的两大责任

接著，教宗指出了教会学校肩负的两大责任。首先是教育计划应当让学生接触到周遭的现实，这样学生就能从经验出发，学习不只为了自己的益处，更要秉持服务的精神来改变世界。谈到这点，教宗提醒众人要当心意识形态，那是个人成熟的最大敌人。

其次，教宗期勉天主教教育应当推广「好奇心的文化」，强调提出疑问的艺术。教宗说：「我们要支持年轻人探索他们自己和更广阔的天地，不把知识缩减为理智能力，却有灵巧操作的手和慷慨热情的心来与理智相辅相成。」

教宗建议，实践这项迫切任务的好方法是要教导关怀人的心，因为教育不只靠理智，也靠心灵和双手来实现。教宗最后引用他最近颁布的《祂爱了我们》通谕说：「在液态的世界里，必须重新以心交谈（9号），因为唯有从心灵出发，我们才能凝聚不同的知识和意愿，使之和谐共存，好能让圣神引领我们，成为一张由弟兄姊妹组成的网（28号）。」

携手服务座谈会颁奖典礼

在座谈会的背景下，也举行了携手服务奖项的颁奖典礼。该奖项旨在表彰在天主教高等教育机构内，在团结互助的服务中学习的经验。该奖项每两年颁发一次，面向天主教大学和非大学的高等教育机构。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html