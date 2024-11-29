教宗：教会需要以基督为中心有关同道偕行的神学省思

教宗方济各接见了国际神学委员会的成员，勉励天主教神学家们发展一种“同道偕行的神学”，让教会的所有组成部分都参与其中。教宗也表示，愿意在2025年前往召开尼西亚大公会议的地点，参加庆祝活动。

（梵蒂冈新闻网）重新将基督置于中心，发展一种同道偕行的神学。教宗方济各11月28日在接见国际神学委员会大约30名成员的讲话中，阐述了这两个重点。这个由圣座教义部部长费尔南德斯（Víctor Manuel Fernández）枢机领导的委员会这几天召开全体大会，讨论将于2025年庆祝1700年前召开的尼西亚大公会议。教宗表示，他有意前往那次大公会议举行的地点参加庆祝活动。他说：“我打算去那里。”

兄弟友爱，基本的道义

教宗解释，那次大公会议是“教会和整个人类行程中的一个里程碑”，因为它表明“在耶稣身上我们能认识天主的面容，同时也能认出人的面容”。一句话，这就是“兄弟友爱”。教宗说：“一种植根于基督的兄弟友爱，对我们而言是一项基本的道义。”

受基督人性启发的新的文化与社会典范

教宗勉励国际神学委员会，“为一种正是受到基督人性启发的新的文化与社会典范提供提示和反省”。教宗说：“今天，在一个复杂而又经常极化、留下冲突和暴力痕迹的悲惨世界中，藉著基督启示并在圣神内赐予我们的天主之爱呼唤著每一个人，让我们学习在友爱中前行，成为正义与和平的建设者。唯有如此，我们才能在我们所在的地方播下希望的种子。重新将基督置于中心就是要重新燃起这希望。”

迈出勇敢的一步

教宗向在场人士提出的第二个重点，就是最近召开、以同道偕行为题的世界主教会议第16届常规会议。教宗表示，蒙蒂尼教宗60年前就提出了这个主题，今天业已“成熟”。“我要说的是，是时候该迈出勇敢的一步了，即发展一种同道偕行的神学，一种能帮助、鼓励和陪伴同道偕行进程的神学省思，好能迈向一个新的传教阶段，更有创造性和更大胆，受到初传的启迪并让教会所有的组成部分参与其中”。

教宗最后表示，“依靠耶稣圣心，神学就能从泉源中汲水，就能在教会内和世界中结出果实”，同时在圣神的助佑下，不忘“喜乐和幽默的幅度”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html