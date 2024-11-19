教宗方济各：图书馆应成为和平之地和相遇的绿洲

教宗方济各接见了全球主要图书馆机构的代表，他们齐聚罗马，参加由梵蒂冈宗座图书馆发起的国际会议。教宗强调：“面对意识形态殖民主义和记忆的抹杀，我们要以文化关怀来回应。”

（梵蒂冈新闻网）“最严重的风险，在于我们所经历的碎片化世界大战将延缓你们所见证的文化进步；昂贵的武器将夺去文化传播所需的资源；冲突将阻碍学生的学习和研究，摧毁学校、大学和教育项目。战争摧毁一切。”教宗方济各11月16日向全球主要图书馆机构的代表们指出了战争所带来的沈重代价。这些代表正在罗马参加由梵蒂冈宗座图书馆主办的国际会议，题为“保留并传承：图书馆的对话”。

教宗方济各勉励道：“不要惧怕我们蒙召工作的这个复杂世界！愿你们所分享的内容，能够帮助图书馆培育出那些主耶稣所称赞的‘经师’,懂得从自己的宝库里，提出新的和旧的东西，造福众人。”

图书馆应成为相遇的绿洲

教宗继续指出，许多文化机构始终“在战争和掠夺的暴力面前毫无防卫能力”。教宗说：“让我们努力确保这种情况不再发生：面对意识形态殖民主义和记忆的抹杀，我们要以文化关怀来回应。如果不仅国家间竖起屏障，还出现虚拟的墙壁，这将是极其严重的后果。在这方面，你们图书馆员肩负著重要责任，不仅要保护历史遗产，还要推动知识传播。我鼓励你们继续努力，使你们的机构成为和平之地、相遇和自由讨论的绿洲。”

四项原则

教宗方济各回忆说，在安杰洛·扎尼总主教刚开始担任神圣罗马教会档案馆和图书馆馆长时，曾要求他“开放”宗座图书馆。为了支持将图书馆建成和平与交流的场所，教宗特别提到了宗座劝谕《福音的喜乐》中提出的四项原则。

第一项原则是“时间重于空间”。浩瀚的知识宝库应成为“提供反思时间的地方，敞开通往灵性与超性的大门”。图书馆能够推动“长期研究，而不执著于立竿见影的效果，在寂静与默想中培育新的人文主义文化”。

第二项原则是“团结胜于冲突”。图书馆应向“所有知识领域开放，见证不同观点之间目标一致的共融精神”。

第三项原则是“现实重于观念”。“现实具有优先性，反思必须始终尊重这一优先性，才能真诚地追求真理。”

第四项原则是“整体重于部分”。教宗总结道：“我们蒙召去调和地方性与全球性的张力，牢记没有人是孤立的个体，每个人都生活在社会纽带与网络之中，都有责任参与其中。”

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