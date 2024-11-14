教宗致函保护儿童会议与会者：为受苦者提供安慰和协助

适逢圣座保护儿童委员会举办一场有关在欧洲天主教会内保护弱小的会议，教宗方济各致函与会者，鼓励道：「你们投入这事业的奋斗，是教会持续努力保护弱小者的记号。」

（梵蒂冈新闻网）「为受苦者提供安慰和协助，作为教会关切正义、痊愈及修和的记号。」教宗方济各在信函中如此勉励一场会议的与会者。该会议讨论的是在欧洲天主教会内保护弱小的使命，于11月13日至15日在圣座保护儿童委员会位于罗马的办公室举行。

持续努力

圣座该部会正是这场会议的主办方。大约100名与会者当中有主教、司铎、会士、平信徒，以及几位受害者和幸存者，他们来自欧洲25个国家。

在11月13日公布的信函中，教宗强调在教会内保护儿童和脆弱成年人的「重要」使命。他向与会者们写道：「你们投入这事业的奋斗，是教会持续努力保护我们之间最弱小者的记号。」

团结互助的记号

教宗也不忘现况，指出几位与会者的国家「正在应对战争和冲突的挑战」：「我想到我们基督徒蒙召做和平的缔造者，照顾我们在困境中的弟兄姊妹。因此，你们的临在是个极具说服力的见证，表达出超越边界的团结与互助。」

以人和良好实践编织成的网

此外，在保护弱小方面，这当然是个「更透彻了解和更全力以赴」的契机。与会者们「努力以人和良好实践编织成一张网」，教宗祝愿他们的这份努力有助于「分享所知、互相扶持，并且确保那些保护的计划确实有效且可以持续下去」。

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