教宗方济各：以往昔记忆研究历史，建设一个友爱的未来

教宗方济各11月21日发表了一封“更新对教会历史的研究”长信，旨在帮助司铎们“更好地解释我们生活的世界。他提醒人们警惕那些主张“忽视历史，拒绝长辈经验”的人，“不被平庸所麻木”，而是“通过分享、知识和学习来应对文化消费主义的麻醉性口头禅”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月21日发表了一封“更新对教会历史的研究”长信，呼吁人们“以往昔记忆研究历史，好能建设一个友爱的未来”。

培养真正的历史感

教宗首先说他写这封信的动机：“我想分享一些关于研究教会历史的重要性的想法，特别是为了帮助司铎们更好地解释我们生活的世界。我希望在培训新司铎和其他从事牧灵工作的人时考虑到这个问题。”

教宗强调培养年轻神学生真正的历史感的重要性。教宗写道：“我指的不仅是对基督宗教过去二十个世纪的重大事件的扎实而详细的了解，最重要的是，培养我们作为人类的历史维度的清晰意识。如果没有关注将他们与前几代人联系起来的纽带，没有人能够真正了解他们最深层的身份，或他们未来希望成为什么。事实上，对历史的研究和写作有助于保持“集体良知的火焰”燃烧不息（《2020年世界和平日文告》）。”

“适当的历史感可以帮助我们每个人培养更好的比例感和视角，以理解现实的真实情况，而不是我们想象或希望的现实。”

教宗指出，当下人们的“历史感越来越丧失，这导致进一步的撕裂。一种‘解构主义’，即人类自由声称从零开始创造一切，在当今文化中正在大行其道。它留下的一件事是对无限消费的驱动力和空洞的个人主义的表达”。（《众位弟兄》13号）

与历史联结的重要性

接著，教宗表示“所有人都需要重新获得历史感”。“如果有人告诉年轻人忽略他们的历史，拒绝长辈的经历，看不起过去，期待他所展望的未来，让他们只做他告诉他们很有吸引力的事情，怎么才能很容易这样做呢？他需要年轻人肤浅、连根拔起和不信任，这样他们才能只相信他的承诺，并按照他的计划行事。这就是各种意识形态的运作方式：它们摧毁所有差异，以便它们能够不受反对地统治。”

“为了明白现实，必须从跨时代的角度来对待它，而占主导地位的趋势是从扁平的同步角度看待事物：没有过去的现在！逃避历史往往表现为一种盲目的形式，它驱使我们把精力浪费在一个不存在的世界上，提出错误的问题，并转向不充分的解决方案。”

因此，“当我们看到人们倾向于忽视过去的记忆或发明能适合主导意识形态的历史记忆时，就需要更大的历史感。面对过去历史的取消或明显有偏见的历史叙事，历史学家的工作，以及他们工作带来的知识和传播，可以遏制虚假陈述、修正主义的党派企图，以及利用它们来为战争、迫害、武器的生产、销售以及任何其他邪恶辩护”。

“历史学家的工作和他们发现的历史知识在今天具有决定性的重要性，可以作为这种建立在无知和偏见之上的致命仇恨政权的解药。另一方面，对历史深入和参与性的了解清楚地表明，我们无法通过与其后果脱节的草率解释来理解过去。现实，无论过去还是现在，从来都不是一个可以简化为天真和危险的简单现象。正如俗话所说，‘断章取义的事实只能作为借口’。历史学家可以通过对过去做出解释时采用的严格方法，为理解复杂性做出贡献。一种对改变当今世界和超越意识形态扭曲不可或缺的理解（参阅《众位弟兄》116，164-165号）。”

对全部真相的记忆

随后，教宗写道：“让我们回忆一下圣玛窦叙述的耶稣家谱。没有什么是简化、抹去或杜撰的，主的家谱由真实历史组成。”教宗解释，教会“绝不是不知道，几个世纪以来，她的成员中，包括神职人员和平信徒，有些人对天主的神不忠诚。今天，教会也看到了她所宣扬的信息与那些受托传福音的人的人性弱点之间的差距”。

教宗强调，人们绝不能忘记人类历史中所有羞耻的事件，如果不记住过去，人类就无法前进。教宗指出：“没有诚实和清楚的记忆，我们就无法前进......我不仅认为有必要记住暴行，还认为所有在如此巨大的非人道和腐败中，保持尊严的人，无论大小，都选择了团结、宽恕和兄弟情谊。记住善良也是一件健康的事情......宽恕并不意味著忘记......面对任何原因都无法忘记的事情，我们仍然可以原谅”（参阅《众位弟兄》247，248，249，250号）。

“与记忆一起，寻找历史真理是必要的，以使教会能够启动——并帮助社会启动——真诚而有效的和解和社会和平之路。只有以事件的历史真相为基础，他们才能做出广泛而不懈的努力来相互理解，并为所有人的利益而努力进行新的整合。”（《众位弟兄》226号）

教宗还提到教会历史与殉道的关系，他写道，因为“我们知道没有殉道就没有教会的历史，我们永远不应该失去这种宝贵的记忆。即使在她受苦的历史中，教会在世界眼中没有取得胜利的地方，正是她获得了最伟大美善的时候！”

对教会历史的学习

教宗鼓励人们学习教会历史，而不是去撷趣八卦、肤浅地阅读或在互联网摘要中去做“剪切和粘贴”。最后，教宗写道：“今天，许多人‘向我们施压，让我们不付出任何代价地追求成功，诋毁牺牲，并宣扬学习如果不立即产生具体成果，就毫无用处的想法。相反，学习是为了提出问题，不是被平庸所麻木，而是在生活中寻找意义。此外，学习应该使我们能够重新获得拒绝当今许多诱人的声音的权利，这些声音分散了我们对这种寻求的注意力......这是你的伟大任务：通过动态和强有力的选择，通过分享、知识和学习来应对文化消费主义的麻醉性口头禅。’”（《在博洛尼亚对学界的讲话》2017年）。

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