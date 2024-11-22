教宗任命法雷尔枢机应对梵蒂冈退休基金会的挑战

教宗方济各宣布任命法雷尔枢机为梵蒂冈退休基金会的独任理事。在一封写给枢机团的信函中，教宗指出迫切需要采取结构性的措施，以达成该基金会的可持续性。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各要求梵蒂冈退休基金会走上「崭新且难免的改变之路」，以应对梵蒂冈退休体制的种种挑战，确保圣座在经济方面的可持续性。与此同时，教宗请他最亲近的合作者予以陪伴和支持。

教宗在一封写给枢机团和圣座各部会首长的信函中宣布任命法雷尔（Kevin Farrell）枢机为梵蒂冈退休基金会的独任理事，并表示「在应对我们退休体制将来要面临的挑战方面」，这决定是「关键的一步」。这封信函于2024年11月19日签署，同月21日由圣座新闻室公布。

当务之急

教宗强调这是当务之急。他指出，「经过独立专家最新的深入研究后，现在浮现的数据呈现出基金会将来的严重失衡」。如果不介入的话，其规模会随时间的流逝而扩大。

「很遗憾地，当前的体制无法确保在中期对未来世代实践有关退休的义务。」

圣父教宗解释道，退休基金会的管理长年以来是历任教宗关切的焦点。教宗们在道德责任感的推动下，为圣座和梵蒂冈城国的职员提供公平且有尊严的退休待遇。

教宗深知，为了处理这个问题，必须作出「艰难的决定」。这需要「特殊的敏锐度、慷慨心，以及每个人作牺牲的意愿」。

接著，教宗对法雷尔枢机的领导能力表示充满信心。他写道：「对各方面进行深思熟虑的考量后，我希望传达我今天做的决定，任命法雷尔枢机阁下为退休基金会的独任理事。」

务必展开新阶段

教宗赞许先前从事这项工作的人，但也强调务必「展开这新的阶段，它对于我们团体的稳定和福祉极其关键」。

教宗方济各也要求圣座各部会的团结与合作，敦促所有人秉持共同的愿景作出必要的革新。

「我们大家现在都清楚意识到迫切需要采取结构性的措施，此事不可再拖延下去，以达成退休基金的可持续性。」教宗如此写道，并指出跨世代的正义与公平必须始终是指导原则。

吁请祈祷和支持

圣父教宗在信函的结尾处吁请众人在这极具挑战的转变时期多加祈祷并予以支持。

「对于你们各位，我要求在推进这崭新且难免的改变之路上予以合作。我相信每个人的支持与协助，请你们以祈祷陪伴这时刻。」

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