教宗：教会努力巩固家庭与婚姻的纽带关系
（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月25日在梵蒂冈接见宗座若望保禄二世婚姻与家庭神学院的教职员团体，强调家庭在教会生活内的核心地位。
教宗说：「众所周知，对民众的生活来说，婚姻与家庭多么关键：教会始终关心他们、支持他们，把福音传给他们。」
然而，有些国家的公共机关「不尊重每个人的尊严和自由，不视之为天主子女不可剥夺的权利」。这种态度导致妇女背负了沉重的负担，迫使她们臣服于人。
教宗表示，教会并不抹灭男女之间的差异，而是教导不可以有性别歧视，因为人人都属于基督，都是天主救恩计划的一部分。
陪伴那些带著过往伤痛、挣扎的人
接著，教宗指出，家庭的福音以婚姻圣事为基础，为不同文化的天主子民提供一条增进圣德之路。「教会今天不对那些在信仰旅途上挣扎的人关上门。相反地，她为他们敞开大门，因为『所有人都需要仁慈且鼓舞人心的牧灵关怀』（参阅：《爱的喜乐》宗座劝谕，第293号）。」
教宗引用他的《爱的喜乐》宗座劝谕，邀请牧灵工作者陪伴那些「同居却无限推迟婚姻承诺的男女」，以及离婚再婚者。
「他们在教会内的临在证明了他们虽然带有痛苦经验的创伤，但依然渴望坚持信仰。」教会则不排斥任何一个人，却一直促进家庭，致力于巩固恩爱婚姻的纽带关系。
对文化和婚姻家庭观念进行研究
文化与人们的婚姻和家庭观念紧密相连。教宗表示，福音必须本地化，同时也要让文化散发出福音的馨香。
「我们应对这些挑战的能力，决定了我们能圆满实现教会福传使命的程度。所有基督徒都参与其中。」宗座若望保禄二世神学院可以为这使命作出贡献，帮助教会理解不同社会及文化的婚姻和家庭观念。
教宗最后期勉道：「愿你们支持夫妻和家庭在世界各地的使命，协助他们成为教会的活石，为忠诚、服务、接纳生命和慷慨作见证。让我们一起追随基督的步履、并肩前行。」
链接网址： www.vaticannews.cn
订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html