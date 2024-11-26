教宗：教会努力巩固家庭与婚姻的纽带关系

教宗方济各敦促宗座若望保禄二世婚姻与家庭神学院对不同文化的婚姻观做研究，表明教会致力于陪伴家庭走他们的成圣之路。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月25日在梵蒂冈接见宗座若望保禄二世婚姻与家庭神学院的教职员团体，强调家庭在教会生活内的核心地位。

教宗说：「众所周知，对民众的生活来说，婚姻与家庭多么关键：教会始终关心他们、支持他们，把福音传给他们。」

然而，有些国家的公共机关「不尊重每个人的尊严和自由，不视之为天主子女不可剥夺的权利」。这种态度导致妇女背负了沉重的负担，迫使她们臣服于人。

教宗表示，教会并不抹灭男女之间的差异，而是教导不可以有性别歧视，因为人人都属于基督，都是天主救恩计划的一部分。

陪伴那些带著过往伤痛、挣扎的人

接著，教宗指出，家庭的福音以婚姻圣事为基础，为不同文化的天主子民提供一条增进圣德之路。「教会今天不对那些在信仰旅途上挣扎的人关上门。相反地，她为他们敞开大门，因为『所有人都需要仁慈且鼓舞人心的牧灵关怀』（参阅：《爱的喜乐》宗座劝谕，第293号）。」

教宗引用他的《爱的喜乐》宗座劝谕，邀请牧灵工作者陪伴那些「同居却无限推迟婚姻承诺的男女」，以及离婚再婚者。

「他们在教会内的临在证明了他们虽然带有痛苦经验的创伤，但依然渴望坚持信仰。」教会则不排斥任何一个人，却一直促进家庭，致力于巩固恩爱婚姻的纽带关系。

对文化和婚姻家庭观念进行研究

文化与人们的婚姻和家庭观念紧密相连。教宗表示，福音必须本地化，同时也要让文化散发出福音的馨香。

「我们应对这些挑战的能力，决定了我们能圆满实现教会福传使命的程度。所有基督徒都参与其中。」宗座若望保禄二世神学院可以为这使命作出贡献，帮助教会理解不同社会及文化的婚姻和家庭观念。

教宗最后期勉道：「愿你们支持夫妻和家庭在世界各地的使命，协助他们成为教会的活石，为忠诚、服务、接纳生命和慷慨作见证。让我们一起追随基督的步履、并肩前行。」

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