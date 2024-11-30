搜索

搜索

搜索

简中简体中文
2024.11.29 Delegazione del Dipartimento di Odontoiatria dell'UniversitÃ  degli Studi di Napoli "Federico II" 2024.11.29 Delegazione del Dipartimento di Odontoiatria dell'UniversitÃ  degli Studi di Napoli "Federico II"  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
教宗
繁體

教宗：医学不可为了市场利益而忽略人性尊严

在意大利那不勒斯腓特烈二世大学成立8百周年的机会上，教宗方济各接见该校牙医系的代表团。教宗强调，任何生命都不可被丢弃：应当怀著「亲近、怜悯和温柔」的态度，照顾人的整体，而不只是他的一部分。

（梵蒂冈新闻网）「假若忽视人性尊严」，医学「可能会助长市场和意识形态的利益」，而非「致力于造福刚出生的生命、忍受痛苦的生命和贫穷困顿的生命。医生存在的目的，是为了治病救人：总是医治！任何生命都不可被丢弃」。教宗方济各11月29日在梵蒂冈接见意大利那不勒斯腓特烈二世大学牙医系代表团约80名成员，强调了这些重点。该代表团在创校8百周年的机会上前来晋见教宗，那是世界上最为古老的大学之一。

怀著亲近、怜悯和温柔的态度去照顾人

教宗重申希波克拉底（Hippocrates）和斯科尼波利乌斯（Scribonius）的教导的现实意义：「以不伤害为先，其次是照护，第三是医治。」教宗首先解释，「不伤害」意味著不加重患者的病情。

接著，谈到照护，教宗说：「这是绝佳的福音行动，即慈善的撒玛黎雅人的行动；但这要以『天主的风格』来实行。什么是天主的风格？就是亲近、怜悯和温柔。」

打针后，护士握著我的手

随后，教宗提到他年轻时在阿根廷就医的经验。他说：「我记得，我20多岁时，他们切除了我的肺生病的那一部分。是的，他们给了我药物，但是给我最大力量的是护士的手。打针后，他们握著我的手。这份人性温柔裨益良多。」

医学新科技应兼顾伦理的幅度

说到「医治」，教宗表示，这使医生「肖似耶稣，祂在人们当中医治各种疾病和杂症」，并敦促在场众人「为受苦者行善，对此感到满足」（参阅：《天主教教理》，1421号）。

教宗由此提及在医学领域也快速发展的科技，勉励他们将科技与「传统智慧」相结合，在使用科技时绝对不可缺乏伦理的幅度。

「否则就会忽视人性尊严，那是人人平等享有的尊严！医学可能会助长市场和意识形态的利益，而非致力于造福刚出生的生命、忍受痛苦的生命和贫穷困顿的生命。医生存在的目的，是为了治病救人：总是医治！任何生命都不可被丢弃。有人会说：『可是这个人要撑不下去了。』那就要陪伴他到底。」

教宗最后总结道，这些是「一门始终为人服务的科学」的原则。他向那不勒斯的医生们表示感谢，说：「谢谢你们的称职工作和努力不懈：8百年后，你们继续从事教学工作！」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2024 November 30, 10:37

教宗日程
收听播客
收听播客
教宗清晨弥撒
教宗清晨弥撒
三钟经
三钟经
教宗公开接见
教宗公开接见
您对重大使命的贡献 您对重大使命的贡献