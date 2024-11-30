教宗：医学不可为了市场利益而忽略人性尊严

在意大利那不勒斯腓特烈二世大学成立8百周年的机会上，教宗方济各接见该校牙医系的代表团。教宗强调，任何生命都不可被丢弃：应当怀著「亲近、怜悯和温柔」的态度，照顾人的整体，而不只是他的一部分。

（梵蒂冈新闻网）「假若忽视人性尊严」，医学「可能会助长市场和意识形态的利益」，而非「致力于造福刚出生的生命、忍受痛苦的生命和贫穷困顿的生命。医生存在的目的，是为了治病救人：总是医治！任何生命都不可被丢弃」。教宗方济各11月29日在梵蒂冈接见意大利那不勒斯腓特烈二世大学牙医系代表团约80名成员，强调了这些重点。该代表团在创校8百周年的机会上前来晋见教宗，那是世界上最为古老的大学之一。

怀著亲近、怜悯和温柔的态度去照顾人

教宗重申希波克拉底（Hippocrates）和斯科尼波利乌斯（Scribonius）的教导的现实意义：「以不伤害为先，其次是照护，第三是医治。」教宗首先解释，「不伤害」意味著不加重患者的病情。

接著，谈到照护，教宗说：「这是绝佳的福音行动，即慈善的撒玛黎雅人的行动；但这要以『天主的风格』来实行。什么是天主的风格？就是亲近、怜悯和温柔。」

打针后，护士握著我的手

随后，教宗提到他年轻时在阿根廷就医的经验。他说：「我记得，我20多岁时，他们切除了我的肺生病的那一部分。是的，他们给了我药物，但是给我最大力量的是护士的手。打针后，他们握著我的手。这份人性温柔裨益良多。」

医学新科技应兼顾伦理的幅度

说到「医治」，教宗表示，这使医生「肖似耶稣，祂在人们当中医治各种疾病和杂症」，并敦促在场众人「为受苦者行善，对此感到满足」（参阅：《天主教教理》，1421号）。

教宗由此提及在医学领域也快速发展的科技，勉励他们将科技与「传统智慧」相结合，在使用科技时绝对不可缺乏伦理的幅度。

「否则就会忽视人性尊严，那是人人平等享有的尊严！医学可能会助长市场和意识形态的利益，而非致力于造福刚出生的生命、忍受痛苦的生命和贫穷困顿的生命。医生存在的目的，是为了治病救人：总是医治！任何生命都不可被丢弃。有人会说：『可是这个人要撑不下去了。』那就要陪伴他到底。」

教宗最后总结道，这些是「一门始终为人服务的科学」的原则。他向那不勒斯的医生们表示感谢，说：「谢谢你们的称职工作和努力不懈：8百年后，你们继续从事教学工作！」

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