教宗方济各：圣地和平刻不容缓，对话是唯一可行之路

教宗方济各接见了“普世和平理事会”代表团成员。该理事会由不同文化和信仰的青年组成，致力于促进中东地区的和平。教宗鼓励他们，不要因失败而灰心，而要宽恕并放下偏见与过往的伤痛。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各11月25日上午在梵蒂冈接见了“普世和平理事会”代表团成员。该理事会由不同文化和信仰的青年组成，致力于促进中东地区的和平使命。教宗在讲话中强调，“对话是通往和平的唯一途径。透过对话，年轻人能成为伟大的和平工匠”。

为和平铺路

教宗强调，正是年轻人在创造和平，因为他们生活于崇高的理想、热忱与希望中。尤其是他们能够摆脱过去的创伤。教宗说：“年轻人可以帮助他人发现准备和平道路的重要因素：即宽恕及放弃偏见与往昔的伤痛。年轻人具有创造力，但当我们遇到‘被意识形态洗脑’的年轻人时，那就糟糕了，因为在他们身上，意识形态取代了思考的位置和行善的愿望。”

彼此接近、互相聆听、彼此了解和寻找共同点：这就是对话，是有待承担的使命。“对话是通往和平的唯一途径”。

战争的破坏性影响

接著，教宗表示，面对战争造成的痛苦，有失去希望的危机，但“不要失望”。教宗说：“当我们看到战争与仇恨的破坏性影响时，会很容易灰心丧气，更不用说贫穷、饥饿、歧视及威胁和平前景的各种其它现实了。这些现实都是战争的结果。”

不失去健康的喜乐

最后，教宗鼓励道：“我们都是兄弟姊妹。为了促进和解、和谐及和平的努力，永远值得我们去付出时间和心力。当然，永远不要失去幽默感：就是健康的喜乐......这非常重要！不要失去喜乐的能力，它帮助人们看到最美好的事物。”

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