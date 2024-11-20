教宗公开接见：没有二等基督徒，人人都有对众人有益的神恩

教宗在公开接见活动的要理讲授中，讲解了何为圣神的恩典，邀请众基督徒重新发现这些恩典，因为要让“对平信徒，尤其是女性的提升”在圣经上和灵性层面得到理解。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月20日上午在圣伯多禄广场主持周三公开接见活动，在要理讲授中继续论述关于圣神与教会的主题，特别讲解了“圣神引领天主子民与基督相遇”的恩典。教宗表明：“圣神不仅用圣事及职务圣化领导天主子民，并以圣德装饰它，而且把自己的恩宠‘随其心愿，分配给每一个人’（格前：十二，11）。”（《教会宪章，12》）

教宗在当天的要理讲授中，详细解释了圣神施展的“神恩行动”，提出界定何为“神恩”的两个要素。首先，神恩“全是为人的好处”（格前十二7），为所有人的益处，为团体“服务”（伯前四10）；其次，神恩是特别赐予“一个人”或“某些人”的恩典，这与众人都获享相同的成圣的恩宠、三超德，以及圣事不同。

在教会使命中的平信徒

教宗在要理讲授中多次引用《教会宪章》和圣保禄的话语，勉励众基督徒要重新发现神恩，因为“对平信徒，尤其是女性的提升的理解不仅作为一种制度上和社会学的事实，也在于其圣经上和灵性的层面”。教宗说：“平信徒不是圣职人员的外部合作者或辅助团队，不是的。他们有自己的神恩和恩典，以这些为教会的使命做贡献。”

慷慨奉献的“普通”恩典

此外，教宗指出，神恩不是“惊人且非凡的才干和能力”，而是“普通的恩典”，每个人都有自己的一份恩典，“如果受到圣神的启迪并以爱具体地落实在生活环境中，它们就能获得非凡的价值”。

“许多基督徒听到谈论神恩，就感到悲伤和失望，因为他们深信自己没有任何神恩，感到自己被排除在外，或是二等基督徒。不是的，没有二等基督徒，每个人都有自己个人和团体的神恩。对于他们，圣奥斯定在他的时代就用一个非常有说服力的比喻作了回应，他对他的子民说：‘如果你爱，你所拥有的就不会少。事实上，如果你热爱整体，其中的一切某个人都有，你也都有。’”

在爱内一个人的神恩也是所有人的神恩

因此，爱、仁慈，正如圣保禄宗徒所称的那样，是“更高超的道路”（格前十二31），因为“它使我爱教会，或使我爱我所生活的团体”。教宗表明，“在合一中，所有神恩，不只是其中的一些，都是‘我的’，如此一来，‘我的’神恩，即使似乎微不足道，也是所有人的，是为了众人的益处”。总之，“爱德使神恩倍增；使一个人的神恩、仅仅一个人的神恩，成为众人的神恩”。

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