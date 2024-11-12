教宗接见圣伯多禄工程处：科技是礼物也是责任

教宗方济各在接见梵蒂冈圣伯多禄工程处时，托付给他们一项挑战：以「适当且有建设性的方式」运用当代科技去维护圣伯多禄大殿。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月11日在梵蒂冈宗座大楼接见了圣伯多禄工程处的领导层和技术人员及合作伙伴。该机构数百年来负责维修和维护圣伯多禄大殿。

创意与责任

教宗鼓励工程处人员善用最新科技去实践他们的使徒工作。然而，运用科技的方式务必「适当且有建设性，因为科技固然深具潜力，但是水能载舟亦能覆舟」。否则，科技可能会喧宾夺主。

这是维护圣伯多禄大殿的基本规则，它能确保这座大殿是个「蕴含信仰与历史的生活空间」。对于从世界各地前来大殿的众多访客来说，这个空间必须让所有人感到被接纳，不论他们是「有信仰的人，还是寻找信仰的人」。

圣伯多禄大殿的核心

圣伯多禄宗徒的墓是大殿的核心所在。教宗敦促工程处在进行维修工作时，要尊重大殿的神圣性。这应当效法首位教宗的使命，陪伴朝圣者并支持他们的旅途。为了落实这点，教宗提出三大准则，即：秉持祈祷的态度、带著信仰的目光、拥有朝圣者的感受。

首先，祈祷的态度要求工程处运用科技去促进访客的互动式参与，而且始终心怀对此神圣空间的虔敬态度。其次，信仰的目光敦促他们的工作不应侧重于用旅游观光的方式推广大殿，而是要「在讲述教会信仰及其文化的新方法上投注心力」。谈到第三个准则，即拥有朝圣者的感受，教宗指出，这意味著雕塑、绘画和建筑艺术要「为天主子民服务」。

鲜为人知的使命

大殿内除了具体可见的艺术品以外，教宗也提到这个神圣空间里的另一门艺术。他省思了听告解司铎的角色，希望听告解司铎随时都能为那些前来圣伯多禄大殿的访客服务。「这里也存在著人际交流的艺术」，包括听告解司铎「必须宽恕一切」。不论来访者有没有宗教信仰，每一个人离开时都应该得到祝福。

五百年的传承

圣伯多禄工程处于1506年4月18日由儒略二世教宗创建。教宗方济各在《你们去宣讲福音》宗座宪章写道：该工程处负责「处理有关宗座圣伯多禄大殿的一切事务，那里保存了殉道的记忆和宗徒的墓」。

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