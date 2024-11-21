教宗设立宗座世界儿童节委员会

教宗方济各11月20日以亲笔信的形式，宣布设立宗座世界儿童节委员会，同时任命方济各会会士福尔图纳托神父为该委员会主席。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月20日以亲笔信设立了宗座世界儿童节委员会。这将是一个直接隶属于教宗的新的梵蒂冈机构，其职责是负责“世界儿童节的教会活动和牧灵工作安排”。教宗任命方济各会会士福尔图纳托（Enzo Fortunato）神父为该委员会主席，他目前是世界儿童节的协调人。

设立世界儿童节的宗旨

教宗在亲笔信中总结了钦定世界儿童节的5个宗旨，并要求在“普世教会”和“地方教会”的层面加以庆祝。

这5个宗旨分别是：1）为儿童的权利发声，把耶稣对他们的那份关怀置于教会牧灵行动的中心；2）在教区和国家的幅度表现出普世教会的经验并加以促进，好使整个基督徒团体逐渐成为一个教化栽培的团体，就是首先能通过儿童的声音来接受福音；3）让普世教会怀有救主召唤小孩子的情愫（参阅：玛十八1-5），这样就可以摆脱“权力的标志，并且重获记号的力量”，使教会成为接纳所有人，首先是接纳孩子，而且温馨宜居的家；4）让孩子更懂得、更热爱、更热衷于侍奉我们的主耶稣基督这位朋友和善牧，并将他们的信德植根于圣善的孩童的传统中。教会对这些圣善的孩童视若恩典，把他们当成灵性珍宝来守护，并要传承给孩子们、他们的家人和教育他们的人；5）在要理讲授和礼仪庆祝活动中，强调教会是慈母。

教会各个层面的使命

最后，教宗在亲笔信中强调，宗座世界儿童节委员会将负责协调和促进国家和地区组织委员会的举措，并与地方教会和主教团的牧灵办公室合作，“好让世界儿童节不再是一个孤立的事件，因此。对儿童的牧灵关怀日益成为在福传和教育方面的优先事项”。

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