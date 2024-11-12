教宗勉励天主教慈善网络人员：继续传扬耶稣的爱

教宗方济各感谢天主教慈善网络人员的努力，提醒他们天主的圣爱能改变一切。

（梵蒂冈新闻网）爱总是能改变一切。教宗方济各11月11日在梵蒂冈接见天主教慈善网络（FADICA）人员，向他们强调了这点。他们这几天前来罗马朝圣，举办研讨会和避静活动，教宗祝愿他们在宗徒和殉道者墓前的省思和祈祷能增进他们「对教会的爱」，使他们更加致力于「传扬福音，建设基督圣善、正义且和平的王国」。

此外，天主教慈善网络为圣座多个部门提供支持，「默默鼓励」许多充实教会生活和使徒工作的举措。为此，教宗向他们表示感谢。

持续体验到分享基督圣爱的喜乐

教宗赞许天主教慈善网络在本质上具有「同道偕行」的精神。它「仰赖的是许多个人、家庭和基金会的共同愿景、承诺与合作」。

因此，教宗期勉该网络「始终对上主赐予我们的丰沛恩典心存感激，更深刻地感受到祂圣爱的改变力量，并借以滋养」他们的团结互助精神和对他人的热心关怀。

教宗最后将在场众人托付于耶稣圣心，祈愿他们的网络「努力与他人分享基督圣爱，持续体验到由此萌生的喜乐」（参阅：《祂爱了我们》通谕，216号）。

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