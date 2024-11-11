教宗致函庞贝朝圣地：应在青年中推广《玫瑰经》祈祷

庞贝朝圣地庆祝守护《玫瑰经》圣母像150周年，教宗致函宗座代表，表明诵念《玫瑰经》是“简单且人人都能使用的途径”。

（梵蒂冈新闻网）需要“在家庭和住区内”重新发现“《玫瑰经》的美妙”，意识到这是“有助于缔造和平”的祈祷。在意大利庞贝开启禧年之际，教宗方济各致函庞贝朝圣地宗座代表卡普托（Tommaso Caputo）总主教，提出上述邀请。这次禧年庆祝的是在真福巴尔托洛·隆哥（Bartolo Longo）创建的朝圣地守护《玫瑰经》荣福童贞圣母像150周年。在这幅圣像中，圣母怀抱小耶稣坐在座椅上，将《玫瑰经》念珠分别递给锡耶纳的圣女加大利纳和圣多明我。

教宗的信函于11月10日由卡普托总主教在这个朝圣地主持的弥撒中宣读。教宗祝愿“对于需要重新发现和睦与友爱之道的人类”，天主能“透过庞贝圣母的讯息”向我们说话，教宗并希望“散布在世界各地的众多虔诚的信徒愈加忠诚地信奉上主，见证对兄弟姊妹，尤其是最需要帮助的人的关怀”。

向青年推广《玫瑰经》祈祷

教宗表示，诵念《玫瑰经》是“简单且人人都能使用的途径”，尤其应推荐给青年，让他们感到这种祈祷并非重复和单调，“而是一项爱的举动，永不厌烦地予以传播”。教宗强调，诵念《玫瑰经》是“病患和受苦者的慰藉之泉”，正如真福隆哥所称的那样，也是“将我们与天主相连的甜蜜纽带”，这爱的纽带“促使我们拥抱卑微者和边缘化的人”。

教宗在信函中提到这幅圣母像的来历。当时的隆哥在“内心深处”听到一个声音：“若你寻求救恩，就应推广《玫瑰经》。”于是，他于1875年11月13日将《玫瑰经》圣母像请到庞贝，在当地人之间传播这项敬礼。教宗最后表示，他必会降福所有参加庆祝《玫瑰经》圣母像来到庞贝150周年活动的人。

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