教宗：殉道者是福音之美最有力的见证人

圣座封圣部举办一场有关殉道与献出生命的研讨会。教宗方济各在接见与会者时，赞许圣人们有力且圣善的芳表。

（梵蒂冈新闻网）殉道者是福音之美的有力见证人。教宗方济各11月14日上午在梵蒂冈接见圣座封圣部一场研讨会的与会者时如此表示。本次研讨会的主题正是殉道与献出生命。

圣父教宗首先指出，本次研讨会围绕著耶稣的一句话展开，即：「人若为自己的朋友舍掉性命，再没有比这更大的爱情了。」（若十五13）

成圣「不仅要靠人的努力或个人牺牲和弃绝的承诺」，更要「接受天主圣爱德能的改变」。祂的爱「比我们更有力，让我们能出乎预料地去爱」。

两种封圣形式

教宗提到，与会者们在研讨会上省思了两种封圣形式：一种是殉道，另一种是献出自己的生命。

圣父教宗赞叹道：「从古至今，信仰耶稣的人高度景仰那些为了爱基督和教会而献出自己生命的人。」

「即使是今天，世界许多地方都有众多殉道者为基督付出自己的生命。」在很多情况下，「基督信仰被迫害是因为它对天主的信仰激励它去捍卫正义、真理、和平，以及人们的尊严」。

在此背景下，教宗引用他所颁布的2025年禧年诏书，「称殉道者的见证是最有说服力的望德见证」。

今日的殉道

因此，教宗决定在圣座封圣部内设立「新近殉道者－信仰见证人委员会」。

教宗最后向与会者表示感谢，鼓励他们继续热忱又慷慨地推进列品案的工作，并将他们托付于「童贞圣母玛利亚和所有见证基督者的转求」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html