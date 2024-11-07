教宗叮嘱修女：忧伤的圣人是一种可怜的圣人

教宗方济各接见西班牙塔拉韦拉－德拉雷纳奥斯定会修女，在此机会上敦促所有神父和修女要欣赏许多圣宠，视之为修道团体的一部分。

（梵蒂冈新闻网）「圣德永远充满喜乐，拥有发自内心的真诚笑容，而非假笑。」教宗方济各11月7日接见西班牙塔拉韦拉－德拉雷纳奥斯定会修女，提醒她们这一点。这些修女在庆祝她们会院成立450周年的机会上前来罗马朝圣。

面对来自西班牙的修女，教宗再次为巴伦西亚的居民祈祷，那里的洪灾夺走了超过200人的性命，百姓苦不堪言。教宗说：「这几天由于巴伦西亚的悲剧，我感到与西班牙极其亲近。」

活出基督徒的喜乐

教宗对修道生活展开省思，邀请修女们做出灵性生活的榜样，成为「祈祷艺术的大师」。

「我希望妳们的学校在传授各项知识给儿童时，要强调一种能力，也就是能够与天主交谈、聆听祂、在人生每一刻感受到祂的临在，柔顺地接受祂的启发。」

教宗接著邀请所有修女和神父永远不要丢失喜乐或幽默感。「你们应当求幽默感的恩典，这使我们在事奉天主时总是焕然一新。让我重复这一句：忧伤的圣人是一种可怜的圣人。」

欣赏修道生活的不同圣宠

教宗敦促弃俗修道的男女要常把他人的需求放在心上，意识到自己所享受的相对安全及舒适，明白这一切都是修道团体的一部分。

「如果有人抱怨工作太多，让他们想想那些没有工作的人。一个人进入修院或堂区住所时，要记得每一样东西都是已经为他们准备好的。」

下雪或下雨的日子，他们应当想起有些人露宿街头、处境艰辛。

求幽默感的恩典

教宗最后邀请西班牙奥斯定会修女每天诵念圣多默·莫尔（Thomas More）求主赐下幽默感的祈祷词。「求主赐给我健康的身体，以及维持它所需的幽默感。」

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