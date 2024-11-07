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2024.11.07 Partecipanti al pellegrinaggio promosso dalle Monache Agostiniane di San Ildefonso, da Talavera de la Reina (Spagna) 2024.11.07 Partecipanti al pellegrinaggio promosso dalle Monache Agostiniane di San Ildefonso, da Talavera de la Reina (Spagna)  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
教宗
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教宗叮嘱修女：忧伤的圣人是一种可怜的圣人

教宗方济各接见西班牙塔拉韦拉－德拉雷纳奥斯定会修女，在此机会上敦促所有神父和修女要欣赏许多圣宠，视之为修道团体的一部分。

（梵蒂冈新闻网）「圣德永远充满喜乐，拥有发自内心的真诚笑容，而非假笑。」教宗方济各11月7日接见西班牙塔拉韦拉－德拉雷纳奥斯定会修女，提醒她们这一点。这些修女在庆祝她们会院成立450周年的机会上前来罗马朝圣。

面对来自西班牙的修女，教宗再次为巴伦西亚的居民祈祷，那里的洪灾夺走了超过200人的性命，百姓苦不堪言。教宗说：「这几天由于巴伦西亚的悲剧，我感到与西班牙极其亲近。」

活出基督徒的喜乐

教宗对修道生活展开省思，邀请修女们做出灵性生活的榜样，成为「祈祷艺术的大师」。

「我希望妳们的学校在传授各项知识给儿童时，要强调一种能力，也就是能够与天主交谈、聆听祂、在人生每一刻感受到祂的临在，柔顺地接受祂的启发。」

教宗接著邀请所有修女和神父永远不要丢失喜乐或幽默感。「你们应当求幽默感的恩典，这使我们在事奉天主时总是焕然一新。让我重复这一句：忧伤的圣人是一种可怜的圣人。」

欣赏修道生活的不同圣宠

教宗敦促弃俗修道的男女要常把他人的需求放在心上，意识到自己所享受的相对安全及舒适，明白这一切都是修道团体的一部分。

「如果有人抱怨工作太多，让他们想想那些没有工作的人。一个人进入修院或堂区住所时，要记得每一样东西都是已经为他们准备好的。」

下雪或下雨的日子，他们应当想起有些人露宿街头、处境艰辛。

求幽默感的恩典

教宗最后邀请西班牙奥斯定会修女每天诵念圣多默·莫尔（Thomas More）求主赐下幽默感的祈祷词。「求主赐给我健康的身体，以及维持它所需的幽默感。」

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2024 November 07, 15:10

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