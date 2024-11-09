教宗：以无偿的举动，或只是真诚的注视关怀受苦者

教宗本月8日接见了维也纳无家可归者和照顾他们的义工团体。他提醒说，“纯朴的微笑、友善的举动、友爱的眼神、真诚的聆听及无偿的服务”也是一种帮助。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月8日在梵蒂冈宗座大楼接见了奥地利维也纳的无家可归者和照顾他们的义工组织（Begegnung im Zentrum）。他说：“我们是弟兄姐妹，我们是同一位天父的儿女，这使我们大家团聚在一起。”这次来访的团体有不同国籍和宗教信仰的人，他们在一起互相帮助且分享“每个人能够提供的东西”。

教宗指出，“有些人给予，而另一些人只是接受，这并不符合事实：我们都同时是给予者和接受者，我们需要彼此，我们蒙召充实彼此。我们要记住，这不只通过给予物质的东西来实现，也可通过‘纯朴的微笑、友善的举动、一个友爱的眼神和真诚的聆听，以及无偿的服务’来实现”。

接著，教宗在讲话中敦促众人“要彼此相爱，就如上主爱了我们那样”。“上主爱我们，超越了一切限制和困难。在祂眼中我们每个人都是独一无二的，祂永远不会忘记我们。”

最后，教宗再次邀请所有人的说，“作为弟兄姐妹”，我们要始终让自己的生命成为“给予他人的礼物”。

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