圣座新闻室11月23日宣布了教宗前往这个地中海大岛访问的消息，在那里的阿雅克肖将于12月14日至15日举行关于“地中海民众宗教情愫”的会议，意大利、法国和西班牙的主教们都参加。教宗将主持会议闭幕礼，也将会见马克龙总统。

教宗方济各将于12月15日访问科西嘉岛

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各将于12月15日访问法属科西嘉岛，出席在该岛阿雅克肖（Ajaccio）举行的“地中海民众宗教情愫”大会的闭幕礼。科西嘉岛是地中海上第四大岛，阿雅克肖则是拿破仑的故乡，那里自然环境优美，被森林、沙滩和群山所环绕。几天前，法语新闻界和阿雅克肖的主教布斯蒂略（François-Xavier Bustillo）枢机已提前宣布了教宗前去访问的消息，圣座新闻室主任布鲁尼也于11月23日予以证实。

布鲁尼表示：“应该国民政和教会当局的邀请，教宗方济各将于今年12月15日前往阿雅克肖进行使徒之旅，出席‘地中海民众宗教情愫’大会的闭幕礼。”

行程

前往科西嘉岛的阿雅克肖访问将是教宗方济各第47次国际使徒之旅，历时仅有一天。教宗将于早晨7点45分从罗马达芬奇国际机场启程，预计上午9点抵达阿雅克肖国际机场，在那里接受官方欢迎。10点15分，教宗将在“阿雅克肖会议展览中心”（Palais des Congrès et d’Exposition d’Ajaccio）向与会者发表讲话。大约1个小时后，教宗将来到圣母升天主教座堂会晤主教、司铎、执事、奉献生活者和修生们，与他们一起颂念《三钟经》。在这次会晤中，教宗也会发表讲话。

下午3点半，教宗将在“奥斯特利茨广场”（Place d’Austerlitz）主持弥撒。广场上有一座高大的拿破仑像，根据传说，拿破仑儿时常来到这里。弥撒之后，下午5点半，教宗将在阿雅克肖机场会见法国总统马克龙。在举行欢送仪式后，预计教宗将于傍晚6点15分离开这座岛屿返回罗马。教宗的座机大约于晚上7点零5分在达芬奇国际机场降落。

徽标和格言

布斯蒂略枢机11月21日在阿雅克肖的主教府举行记者会，介绍了教宗方济各此行的徽标和格言。徽标上用当地语言写上“教宗方济各在科西嘉”，并注明日期2024年12月15日。徽标的背景全部为蓝绿色，代表大海，上方偏左的垂直蓝线代表科西嘉岛。蓝线的最高处呈十字架形，象征基督信仰。十字架与自上而下的黄色直线相连结，暗指圣神的临在。

在代表科西嘉岛的蓝色直线右侧，象征光和圣座的黄色，用科西嘉语写的标题“教宗方济各在科西嘉”，下方则是用白字书写的使徒之旅格言“耶稣巡行各处”（宗十38），这是《宗徒大事录》中的一句话，用于这次行程在提醒人们，教宗探访科西嘉岛的教会，就像牧人那样在子民中巡行。下半部分是科西嘉之后圣母的轮廓，采用代表该岛的同样的蓝色，从下方往上看去，圣母的面容和双手都朝向上方。从背景来看，圣母仿佛沉浸在海洋中。

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