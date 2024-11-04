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教宗三钟经：信仰的“核心”是爱天主和他人

教宗3日带领信众诵念三钟经时省思了当天福音的内容，邀请他们回到基督徒生活的根源。

（梵蒂冈新闻网）爱天主和爱近人，“这是我们信仰的核心！”教宗方济各11月3日主日在三钟经祈祷活动中省思当天福音的意义时如此强调。福音记载耶稣和一位经师在耶路撒冷圣殿谈论天主的法律中哪一条诫命是最大的诫命。

教宗省思说，经师藉著自己的提问，“在寻找一个原则，作为所有诫命的基础”。事实上，“犹太人有诸多的诫命”，“在他们中有辩论，辩论是好事，因为是在寻找真理”。教宗指出，“这个提问对我们、对我们的生活和信仰道路来说也很重要”。“事实上，有时我们在很多事情上感到迷失，我们会问：但最终，这一切中最重要的是什么呢？在哪里我可以找到我的生命和信仰的核心？”

“耶稣给予我们答案”，祂将两条诫命连结起来成为主要的诫命：“爱上主你的天主”和“爱你的近人”。“我们知道，我们所有人需要回到生命和信仰的核心，因为这核心是所有其他力量和所有其他信念的泉源和根源”。耶稣告诉我们，爱是一切的泉源，我们永远不能将天主与人分开。

教宗指出，耶稣叮嘱“每个时期的门徒”，在旅程中考虑的不是“外在的实践”，而是“要怀著爱去做。上主将再次来临，祂将首先询问我们有关爱的问题：你是如何去爱的？”

接著，教宗总结道，“将最重要的诫命，即爱上主你的天主和爱近人如你自己，固定在我们心中是极其重要的，我们每天进行良心省察和问自己一系列问题也非常重要”。“爱天主和爱近人是我生命的核心吗？我向天主的祈祷促使我走向弟兄姐妹和无偿地爱他们吗？我在他人的面容上认出上主的临在吗？”最后，教宗祈求圣母玛利亚，愿她“帮助我们爱上主和弟兄姐妹”。

链接网址：www.vaticannews.cn

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2024 November 04, 12:05

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。