教宗三钟经：信仰的“核心”是爱天主和他人

教宗3日带领信众诵念三钟经时省思了当天福音的内容，邀请他们回到基督徒生活的根源。

（梵蒂冈新闻网）爱天主和爱近人，“这是我们信仰的核心！”教宗方济各11月3日主日在三钟经祈祷活动中省思当天福音的意义时如此强调。福音记载耶稣和一位经师在耶路撒冷圣殿谈论天主的法律中哪一条诫命是最大的诫命。

教宗省思说，经师藉著自己的提问，“在寻找一个原则，作为所有诫命的基础”。事实上，“犹太人有诸多的诫命”，“在他们中有辩论，辩论是好事，因为是在寻找真理”。教宗指出，“这个提问对我们、对我们的生活和信仰道路来说也很重要”。“事实上，有时我们在很多事情上感到迷失，我们会问：但最终，这一切中最重要的是什么呢？在哪里我可以找到我的生命和信仰的核心？”

“耶稣给予我们答案”，祂将两条诫命连结起来成为主要的诫命：“爱上主你的天主”和“爱你的近人”。“我们知道，我们所有人需要回到生命和信仰的核心，因为这核心是所有其他力量和所有其他信念的泉源和根源”。耶稣告诉我们，爱是一切的泉源，我们永远不能将天主与人分开。

教宗指出，耶稣叮嘱“每个时期的门徒”，在旅程中考虑的不是“外在的实践”，而是“要怀著爱去做。上主将再次来临，祂将首先询问我们有关爱的问题：你是如何去爱的？”

接著，教宗总结道，“将最重要的诫命，即爱上主你的天主和爱近人如你自己，固定在我们心中是极其重要的，我们每天进行良心省察和问自己一系列问题也非常重要”。“爱天主和爱近人是我生命的核心吗？我向天主的祈祷促使我走向弟兄姐妹和无偿地爱他们吗？我在他人的面容上认出上主的临在吗？”最后，教宗祈求圣母玛利亚，愿她“帮助我们爱上主和弟兄姐妹”。

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