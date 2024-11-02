教宗三钟经：圣人是光明之路的见证者

在诸圣节诵念三钟经前，教宗方济各提醒我们遵循真福八端的圣洁生活是“天主的恩赐”，但同时也需要我们对祂的计划和善的启示“作出回应”，就是为他人服务。

（梵蒂冈新闻网）弟兄姊妹们，让我们向圣人们看齐，那些“由真福八端所陶冶”的人，那些“充满天主”的人，和对他人需求不能无动于衷的人，他们是光明之路的见证者，而这条路对我们也是可能的。扪心自问，我们是否知道在祈祷中向天主祈求“渡圣洁生活的恩赐”，让自己被“祂善的推动，即圣神”所引导，并在我们所生活的环境中实践真福八端。这是教宗方济各在11月1日诸圣节诵念三钟经前，向所有人发出的邀请。在省思当天福音的内容中，耶稣所宣讲的真福八端（玛五1-12）“是基督徒的身份和通往圣洁的道路”，正如他在《你们要欢喜踊跃》（Gaudete et exsultate）宗座劝谕所提醒的那样。“祂指示给我们一条道路，就是爱的道路，这条道路是祂自己首先道生成人而走过的，对我们来说，这既是天主的恩赐，也是我们的回应。恩赐与回应。”

爱与圣洁的道路是天主的恩赐

因此“首先是向天主祈求，使我们成为圣洁的，让我们的心与祂相似”，正如教宗在新的通谕《祂爱了我们》（Dilexit nos）中强调的那样。正是以祂的恩宠“治愈我们，摆脱一切阻碍我们如同祂爱我们那样去爱他人”，正如真福卡洛·阿库蒂斯（Carlo Acutis）所说的那样，以便在我们内心中，永远“少一些自我，留给天主更多空间”。

天主等待我们的答复“是”

教宗继续强调，我们的回应至关重要，因为天主“赐予我们祂的圣洁，但并不强迫我们接受”。祂“把圣洁播种在我们内心”，之后等待我们的回应。“天主让我们自由去追随祂善的启示，和参与祂的计划，并与祂共鸣，如同祂教导我们的那样，以普世、开放的仁爱去服务他人和整个世界。”

圣人是“充满天主”的人

圣人们充分的活出了这一点。教宗列举了几个例子：圣国柏（Massimiliano Maria Kolbe）神父，“在奥斯威辛集中营中请求代替一位被判死刑的父亲”，圣德肋撒姆姆，“将一生奉献服务贫穷者”，以及罗梅洛（Oscar Romero）主教，“在祭台上为捍卫弱小者免受强权压迫而被杀害”。在他们身上，以及那些无名的圣人，过著平凡的基督徒生活。教宗表示，在教会内有许多无名的圣人，圣德超群，“在他们身上，我们认出了那些由真福八端所陶成的弟兄姊妹们：贫穷、温良、怜悯、饥渴慕义、缔造和平。

最后，教宗向“诸圣人之后”圣母玛利亚祈求，求她“帮助我们使我们的生活成为一条圣洁的道路”。

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