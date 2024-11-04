天主教会庆祝成立爱沙尼亚宗座署理区100周年

为纪念爱沙尼亚宗座署理区成立一百周年，教宗方济各致函塔林教区茹尔当主教，称赞爱沙尼亚教会虽然小但充满活力。

（梵蒂冈新闻网）为庆祝天主教爱沙尼亚宗座署理区成立100周年，教宗方济各致函塔林教区茹尔当（Philppe Jourdan）主教。宗座署理区是指教宗还未成立教区的天主教团体，由宗座署理管理。

在信函中，教宗首先回顾了他于2018年对爱沙尼亚进行的牧灵访问，称赞爱沙尼亚这个“小而充满活力的教会”是“该国无数男女的仁爱与灵性力量的源泉”。

接著，教宗提到天主的仆人普罗菲特利希（Eduard Profittlich）总主教的榜样：“他为基督作见证，勇敢地留在他的羊群身边，直到倾流热血。这一切播下了种子，至今仍在开花结果。”教宗祈愿，总主教的殉道和灵性遗产将继续激励“如今的司铎、修会会士和平信徒”成为喜乐的传教士。

最后，教宗鼓励爱沙尼亚教会团体，不要忘记那些最需要帮助的人，“向难民和最弱势者伸出友谊之手”。

庇护十一世教宗于1924年成立了爱沙尼亚宗座署理区，当时全国只有约2000名天主教徒。如今，天主教徒约占全国130万人口的1%，60%的爱沙尼亚人宣称自己没有宗教信仰。

2024年9月26日，教宗方济各将爱沙尼亚宗座署理区升格为教区，在该国建立第一个教区。爱沙尼亚全境都包含在塔林一个教区内。宗座署理茹尔当主教被任命为该教区首任主教。

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